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備戰跨年》看完101煙火　搭散場接駁車轉捷運回家好方便

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公車,候車亭,公車站。（有馬賽克）（圖／記者黃克翔攝）

▲北市公運處規劃3線接駁車疏運人潮。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

2018年進入尾聲，迎接2019年到來前的重頭戲「2018台北最HIGH新年城」跨年活動自31日晚間開始，一路持續到凌晨；為了輸運跨年晚會散場時的大量人潮，台北市公共運輸處特別規劃3線散場接駁公車。另外，行經該區周邊近64線公車亦配合延後收班；至於其他公車路線，也將依照民眾需求機動加密班次，以因應參與跨年民眾輸運服務需要。

散場接駁公車各路線自108年1月1日0點起至1點30分，以巡迴方式輸運旅客，依現行分段方式收費，沿路可於既有公車站位下客，建議民眾依目的地擇定散場接駁公車路線，搭乘至捷運站後轉乘捷運返家。

接駁車路線、目的地及搭乘點：

1號線：往捷運台北車站，仁愛路／延吉街口搭乘。
2號線：往捷運公館站，基隆路／信義路4段450巷口，「吳興街口」站候車亭搭乘。
3號線：往木柵、景美、深坑，松德路／信義路口搭乘。

▼北市跨年散場接駁公車。（圖／北市交通局提供）

▲▼北市跨年散場接駁公車。（圖／北市交通局提供）

▲▼北市跨年散場接駁公車。（圖／北市交通局提供）

公車延後收班：

1.行經信義計畫區：跨年當日行經信義計畫區部分公車路線末班車將配合調整延後，其中直行忠孝東路之公車路線經信義2.商圈約2點，非直行忠孝東路之公車路線經信義商圈約為1點30分。
3.非行經信義商圈周邊之捷運接駁公車：配合延後收班之公車路線，末班車經捷運站預估約為1點。
4.行經貓空地區之公車：小10公車末班車發車時間延後收班至1點；棕15路公車末班車發車時間延後收班至1點30分。

公運處提醒民眾，散場時則請多加留意公車站牌上公告及指引標示抵達各散場公車集結點。另參與跨年人潮眾多，而捷運與公車輸運能量有限，公共運輸處呼籲步行可抵達跨年晚會會場之居民，活動結束後建議以散步方式返家，免除排隊搭車及塞車之苦。

▲▼臺北跨年彩排,阿妹張惠妹。（圖／記者李毓康攝）

阿妹張惠妹台北跨年彩排。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：台北市,跨年,公車,接駁車

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