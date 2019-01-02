習近平提金門通橋　廈門台商會長：金廈「再三通」可進化自貿區

▲廈門台協會長吳家瑩。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

記者蔡紹堅／廈門報導

大陸國家主席、中共中央總書記習近平2日在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上提到，兩岸可率先實現金門、馬祖同福建沿海地區的通水、通電、通氣、通橋。對此，廈門台商協會會長吳家瑩表示，廈門與金門近在咫尺，進一步通橋、通電、通氣可帶動金門的發展，也有助兩岸經貿深化合作，符合廣大台商、台胞的切身利益，「金門甚至可以成為一個小的自貿區！」

▼金門去年8月與晉江通水。（圖／記者胡順惠翻攝）

吳家瑩在廈門投資已經23年，經歷過小三通、大三通，對兩岸交流的轉變很有感觸，他表示，最早來廈門做生意時，飛機沒有直飛，海運也不能直航，台商往來兩岸要透過香港轉機，至少耗費6、7個小時；貨物也得在第三地過彎，運送要花費7至10日，「轉機有時班機接不上，就要搞一整天；產品也因海運過轉成本過高，常常只能放棄。」

對於習近平在紀念會上提到的「通水、通電、通氣、通橋」內容，吳家瑩非常認同，他指出，廈門與金門近在咫尺，去年8月已經通水了，未來若能再通電、通氣、通橋，兩岸間的經貿往來一定會更暢通，「廈門每年都有來自大陸各地的旅客來觀光，若這條橋通下去，相信也能帶動金門的觀光，甚至是工業、教育、醫療方面的未來發展。」

▼台灣水果從廈門銷往大陸。（圖／視覺中國）

吳家瑩強調，金門有金門的優勢，廈門有廈門的優勢，兩門距離只有幾海浬，是兩岸往來的橋頭堡，他認為不只是通橋，許多合作都可以透過這兩門首先試行，就像當年的小三通一樣，「金廈優勢結合、交流更開放的話，金門甚至可以進化成為一個小自貿區、小經濟特區。」

吳家瑩也舉例，台灣的水果銷陸很多都是透過金門運往廈門的，若兩岸的商檢能在金門合一，那省下來的檢驗時間，就能讓水果的保鮮期更加延長，增加台灣水果的競爭力，也提供大陸消費者更好的產品，「廈門跟金門如何來推動兩門經濟圈，讓金門成為一個功能更全面的轉運站，這一定是兩岸未來交流的一大重點。」

談到台商在這「四通」中能獲得的助益，吳家瑩非常樂觀，他說，大陸現在全力發展「一帶一路」，這是一塊很大的市場，四通後帶動的進一步開放，也能協助台商、台灣的產品也走進沿線的周邊國家，「一代一路沿線的穆斯林國家人口加起來有超過27億，若台商、台灣的商品也能走一帶一路，那是一個很大的商機，而且這條路線能縮短很大的運輸時間及成本，更能大大提升台灣商品的競爭力。」

▼台灣水果從高雄通過金門進入廈門。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

▼福州馬尾客運站有船班可前往馬祖。

▼廈門海天集裝箱碼頭。