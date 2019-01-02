小7第2杯半價、星巴克抽買1送1　2019開工咖啡優惠懶人包

記者曾婉婷／綜合報導

爽放4天連假後，就要好好迎接2019年第一天工作日到來，此時最需要來杯咖啡提提神！對此，有不少業者都紛紛推出開工咖啡優惠。而此篇即整理了各家優惠懶人包，供消費者參考。

三大超商

★自即日起至1月8日，小7推出CITY CAFE全品項任選第二杯半價優惠活動，含黑糖珍珠撞奶、精品咖啡、氮氣系列商品及現萃茶全品項。

★自12月31日至108年1月2日止，凡至萊爾富門市出示Line好友獨享價活動頁面，即可享Hi Café 中杯美祿熱可可、大杯美式熱咖啡與大杯熱拿鐵，皆享同品項買一送一優惠。

★OK超商推出會員咖啡買二送二活動，自2018/12/29至20191/2期間，只要下載OK App變成會員就能享大杯拿鐵或美式買二送二優惠。

連鎖咖啡

★星巴克歡慶2019年到來，TEAVANA茶瓦納系列也推出「探索2019無限想像」活動，凡顧客於2019年1月1日至1月6日期間點購任一大杯（含）以上茶瓦納系列飲料，可抽取新年祝福，內含飲料優惠乙份，包括全品項飲品好友分享買一送一優惠，以及茶瓦納系列好友分享買一送一優惠等。（優惠兌換期間：2019/1/1～2019/1/31）

★1/2起到2/28，使用85 Cafe APP線上訂餐，外帶或外送消費滿200元，即贈送小杯拿鐵乙杯，活動限台灣本島，不含金澎馬綠地區，每位會員限領乙杯。

★西雅圖咖啡於1月2號推出飲品買一送一優惠活動，但石碇服務區、關西服務區、清水休息站、新營服務區等門市不參與此活動。

★伯朗咖啡館於連假過後2019年的第一個上班日1月2號，在多數門市將舉辦飲品買一送一優惠，為上班族加油打氣。

★路易莎咖啡Louisa Coffee自1 / 1～2 / 28推出2019黑卡優惠，包含超級肯亞卡圖吉微批次首選黑卡價79元，以及磚壓冬季新品85折，還有濾掛咖啡盒裝買1送1等。

★怡客咖啡至2019/1/14前，下載安裝星城APP新會員手機註冊，可免費獲得潛艇堡兌換序號一組，並於活動期間出示星城APP，可享咖啡第二杯半價優惠。

連鎖速食

★摩斯漢堡自即日起至2019/1/2前推出咖啡優惠，只要出示圖片就可享大杯冰/熱拿鐵咖啡69元優惠價，原價80元。

連鎖超市

★頂好超市於2019/1/2在全台217家門市推出開工優惠，當天只要購買冰/熱拿鐵咖啡，就能享買一送一優惠，一杯售價45元。

★美廉社於1/2至1/28在全台11間門市推出現煮咖啡優惠，活動期間購買熱拿鐵大杯享買一送一，而其他同價位咖啡則有第二杯五折好康。