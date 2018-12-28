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上萬商品破盤下殺3.7折起！量販年貨大街開跑跨年就能買

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▲▼ 量販年貨大街開跑 。（圖／業者提供）

▲跨年就能買！家樂福年貨大街提早開跑。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

雖然過年還有一個多月，但各家量販優惠活動已紛紛開跑，像是家樂福更自12/28起至明年2/12止，結合量販、超市、線上購物三個多元通路，一口氣推出零食、禮盒、乾貨、生鮮、年菜、掃除、居家舊換新、尾牙家電等上萬支年貨商品，折扣下殺3.7折起。

過年前後可說是民眾一年一度最重要的大採買時段，因此各家業者不僅會祭出折扣商品，更會推出滿額享折扣，以及各種回饋與抽獎活動。而家樂福今年更比往年提早開跑過年促銷檔期，拉長戰線從跨年就開跑，就是要讓消費者買好買滿。

家樂福指出，今年與廠商合作推出不少創意口味的大包裝零食，包含與馬辣聯名的可樂果，以及胖老爹蒜香起司口味、Hershey’s卡滋爆米花等，甚至連長榮航空商務艙限定的米菓也有販售。另外，品客洋芋片則推出花枝炒麵等新口味，預計能吸引不少愛嘗鮮的消費者購買。

▲▼ 特殊口味零食 。（圖／資料照）

另外，為了歡慶新年到，家樂福2019年第一天就推出超級加碼，會員購物享9折回饋好康，凡於1月1日當天於全台量販店單筆消費滿$2000就享10%現金折價券回饋；便利購單筆消費滿1000元享10%現金折價券回饋；而線上購物則是滿$2000折抵10%，買愈多回饋愈多。

至於愛買則推出不少年節送禮禮盒，其中有12款為量販獨家銷售，包含官方授權的「卡娜赫拉的小動物綜合餅乾禮盒」、「玩具總動員系列拼圖餅乾禮盒」等。同時，也於年節前推出近20款蘋果禮盒，包含9款日本最著名的青森蘋果。

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關鍵字：量販,家樂福,賣場,愛買,過年,年貨大街,優惠,跨年

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