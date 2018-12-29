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全民瘋搶！2018「3大亂」你參與了嗎？沒跟上就落伍了

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消費中心／綜合報導

2018年即將結束，然而這一年以來國內民生消費市場爆發不少大事，從年初的衛生紙之亂，再到499之亂，還有大麥克之亂等，都掀起排隊搶購熱潮。現在就來回顧看看2018年度的「3大亂」吧！

▲▼衛生紙 。（圖／資料照）

▲衛生紙之亂讓賣場架上幾乎被搶空。（圖／資料照，下同）

★衛生紙之亂搶翻天

由於紙漿等國際原物料價格上揚，讓國內衛生紙業者紛紛喊漲，並傳出要在今年3月中漲價消息，因此引發一波全民「搶購衛生紙」熱潮，不僅各大量販超市的衛生紙被搶空，連網購業者也是賣到翻，許多人卯起來囤貨，形成一股亂象。不僅衛生紙被搶到大缺貨，就連紙尿褲也買不到。

根據網購業者統計，今年初讓全台搶瘋的衛生紙，穩坐10大熱銷商品冠軍銷售寶座，像是momo購物網的舒潔衛生紙今年更熱銷近千萬包。另外，愛買根據資料顯示，今年上半年的衛生紙銷量約佔了整年度的六成，其中優活抽取式衛生紙奪下熱銷第一名寶座，年銷約30萬串。

▲▼中華電信499之亂。（圖／記者許力方攝）

★499之亂排到半夜

今年5月時，中華電信拋出優惠軍公教499吃到飽方案後，讓整個電信市場為之一震，接著母親節檔期，電信三雄更爭相推出4G上網不限速499吃到飽方案，讓一般民眾與續約都可享用，展開搶客大戰。當時不管是市區，還是郊區的電信公司直營中心，都出現民眾大排長龍搶購情況，甚至還排到半夜。

5月9日至5月15日7天內，各家電信門市都湧入大批搶辦人潮，甚至造成客服被塞爆，至少得打一小時才能接通。根據統計指出，母親節的499之亂，申辦中華電信499的用戶數至少有143萬以上，幾乎是中華電信行動網路820萬用戶數的11～12%，且8成都是自家的高資費用戶轉用499方案。

▲麥當勞大麥克排隊人潮 。（圖／記者徐恩樂、廖明慧攝）

★大麥克之亂賣光光

今年8月底時，麥當勞為了慶祝羽球球后戴資穎在亞運奪金，推出大麥克買1送1活動，沒想到供不應求，消費者的數量卻遠遠超出業者預期，不少門市皆被人潮塞爆，奧客現象也層出不窮，更造成原物料供應不及，最後大麥克還被買光，最後還讓業者緊急改成全部單點主餐都買1送1。

當時，大麥克之亂引發的效益遠遠超乎預期，讓許多網友還笑說，「根本超越了499之亂」。而活動隔天更造成麥當勞原物料缺貨，當時業者還突然公告，全台大部分門市10點30分後提早打烊；此舉也創下速食業新的紀錄。

ET快訊
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關鍵字：衛生紙,大麥克,499之亂,衛生紙之亂

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