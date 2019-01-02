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就是罰不怕！私帶雞仔餅、火腿腸等肉類品　3名旅客遭罰20萬

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▲▼旅客違規攜帶雞仔餅、豬肉脆腸，及含雞肉、豬肉的火腿腸。（圖／關務署台北關提供）

▲大陸非洲豬瘟疫情嚴峻，還是有旅客不聽勸繼續帶肉類品入境。（圖／關務署台北關提供）

記者許展溢／台北報導

大陸非洲豬瘟疫情嚴峻，還是有旅客不聽勸，今（2日）至目前為止有3名旅客，從香港、廈門違規攜帶含有肉類產品的雞仔餅0.8公斤，和豬肉脆腸0.9355公斤及含雞肉、豬肉的火腿腸1.2465公斤，當場被防檢局開罰20萬元。

▲▼旅客違規攜帶雞仔餅、豬肉脆腸，及含雞肉、豬肉的火腿腸。（圖／關務署台北關提供）

▲旅客違規攜帶豬肉脆腸，及含雞肉、豬肉的火腿腸。（圖／關務署台北關提供）

非洲豬瘟疫情不斷升高，農委會祭出重罰，只要違規攜帶豬肉製品裁罰基準調高到20萬元，關務署台北關指出， 今天日0時許1名本國籍劉姓旅客，搭乘長榮航空第BR-810次班機自香港入境，未據書面或口頭申報就在手提行李內放0.8公斤雞仔餅（含豬肉），直接想要通關遭攔查。

▲▼旅客違規攜帶雞仔餅、豬肉脆腸，及含雞肉、豬肉的火腿腸。（圖／關務署台北關提供）

▲旅客違規攜帶0.8公斤的雞仔餅。（圖／關務署台北關提供）

台北關表示，今天上午10點30分時，黃姓、上官姓2名旅客則是搭乘廈門航空第MF-887次班機入境台灣，同樣沒有書面或口頭申報，就攜帶豬肉脆腸0.9355公斤，及含雞肉及豬肉的火腿腸1.2465公斤，放在手提及託運行李內，以上3人都已移送檢疫單位，並由防檢局開出20萬元罰單。

▲▼旅客違規攜帶雞仔餅、豬肉脆腸，及含雞肉、豬肉的火腿腸。（圖／關務署台北關提供）

▲台北關強調，如果不知道自己是否違規攜帶都可以先詢問海關人員。（圖／關務署台北關提供）

台北關強調，為防範疫情擴散，避免旅客受罰，都有加強在機場各區域宣導，甚至在旅客申報櫃檯前，利用廣播方式提醒旅客，但罰款案件都沒中斷，強烈呼籲，如旅客不清楚自己帶的物品是否違規，都可以先經由7號「應申報櫃檯」，詢問海關人員能不能帶入境，避免受到重罰。

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關鍵字：非洲豬瘟,農委會,防檢局,關務署,香港,廈門,豬肉脆腸,雞仔餅,火腿腸,20萬,大陸,疫情

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