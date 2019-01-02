天下民調／49.2%解讀九二共識：「中、台屬不同國家」

▲高雄市長當選人韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導



高雄市長韓國瑜多次重申「九二共識」立場，當選後一度讓「九二共識」成為高雄地區的熱搜關鍵字，有最新的民調發現，民眾對九二共識解讀不同，有將近5成的人認為是「台灣和中國屬於不同國家，並繼續維持現狀」，其中又以南部最多。

▲針對九二共識意涵，將近5成（49.2%）的人選擇「台灣和中國屬於不同國家，並繼續維持現狀」。（圖／天下雜誌提供）



根據《天下雜誌》民調，民眾對於「九二共識」沒有共識，被問到哪句話最能表達九二共識意涵，將近5成（49.2%）的人選擇「台灣和中國屬於不同國家，並繼續維持現狀」，其中又以南部56.3%最多，23.4%民眾選了最符合原意的「台灣和大陸同屬一個中國，台灣是中華民國、大陸是中華人民共和國」。

另外，16.8%認為是國民黨主張的「台灣和中國同屬一個國家，目前分屬兩個政府，未來不排斥統一」，有4.3%選擇共產黨主張的「台灣為中國不可分離一部份，台灣為地方政府」。

▲被問到國民黨縣市長將組九二共識連線，和中國大陸交流拚經濟，有61.1%民眾表示看好。（圖／天下雜誌提供）

不過，雖然民眾對「九二共識」沒有共識，被問到國民黨縣市長將組九二共識連線，和中國大陸交流拚經濟，有61.1%民眾表示看好，其中又以40-49歲66.2%為最高。

本項調查是《天下雜誌》調查中心於2018年11月29日至12月2日所進行之民意調查，以台灣住家電話號碼簿為母體，抽取家戶電話號碼。成功訪問1,076位年滿20歲以上之台閩地區民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點。所有資料依性別、年齡、教育程度及居住地區進行統計代表性檢定，並加權調整。