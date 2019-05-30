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沈智慧怒控何志偉襲胸　要求公開道歉否則隨時提告

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▲立法院處理李進勇人事案，藍綠立委推擠，沈智慧在備詢台揍何志偉。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院處理李進勇人事案，藍綠立委推擠，沈智慧在備詢台揍何志偉。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院28日處理中選會主委李進勇人事同意案，藍綠立委爆發推擠衝突，晚間基進黨發言人陳柏惟在臉書貼出一張照片，該照為國民黨立委沈智慧雙手繞過民進黨立委何志偉的肩膀環抱照，何志偉也留言「帶我去收驚吧」。對此，沈智慧30日下午於立法院召開記者會，要求何志偉在媒體前公開道歉，「否則我沒完沒了，隨時依法提告」。

沈智慧30日下午在立委曾銘宗的陪同下，請來前警大教授葉毓蘭共同召開記者會，控訴何志偉行為不檢，必須對「蓄意磨蹭」的行為公開道歉，否則隨時依法提告，記者會結束後也在葉毓蘭的陪同下前往中正一分局報案。

▲▼沈智慧召開記者要求何志偉公開道歉。（圖／記者林銘翰攝）

▲沈智慧召開記者要求何志偉公開道歉。（圖／記者林銘翰攝）

葉毓蘭指出，何志偉的行為已經逾越《性別工作平等法》與《性騷擾防治法》，針對女性的胸部去觸摸絕對符合性騷擾的定義。葉毓蘭說，更不可思議的是，何志偉是否受訪時還稱「沈智慧是很努力的立委，議場難免推擠，大家都辛苦了」、「以後沈智慧要喊大聲一點，我聽不到你要煮泡麵給我吃」，讓她痛批何志偉仍然在言詞上持續性騷擾，對於一位資深的女立委講這種話叫不知悔改，也提醒沈智慧有一年的申訴期。

▲▼沈智慧召開記者要求何志偉公開道歉。（圖／記者林銘翰攝）

▲沈智慧召開記者要求何志偉公開道歉。（圖／記者林銘翰攝）

沈智慧表示，事發當下雖然內心氣到不行，但也曾經想過「他是個年輕的小男生，才剛進來立法院三個月或許不懂事，就原諒他吧」，不過事後看到何志偉在網路上的留言後，讓她覺得這個人沒有根本改過，因此警告何志偉必須在媒體面前公開向她道歉，否則會跟他沒完沒了，隨時準備依法提告。

沈智慧氣憤地說，何志偉事後的言語讓她有二度受辱的感覺，何志偉不止四度將她的手拿開，還用背部推擠她的胸部，她當下也向何志偉說不要這樣，但何志偉依然繼續用這種方式，所以才不得不呼他一巴掌。沈智慧說，她不曾看過有男性立委對女性立委用這種方式襲擊人家胸部，而且還說不聽，「我極度不舒服而且感到受辱」。

曾銘宗則說，在立法院表決議案本來就各有立場，互相推擠是很正常的現象，但何志偉除了事前動作有違法之虞，事後又用言語暴力二次污辱，國民黨團強烈要求何志偉公開道歉，否則支持沈智慧依法提出告訴。

沈智慧也強調，她隨時等何志偉向她道歉，但倘若何志偉不道歉就依法提告，「此風不可長」。

▼沈智慧召開記者要求何志偉公開道歉。（圖／記者林銘翰攝）

▲▼沈智慧召開記者要求何志偉公開道歉。（圖／記者林銘翰攝）

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關鍵字：沈智慧,何志偉,曾銘宗,葉毓蘭

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