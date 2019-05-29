陳炳甫怨被攻擊帶職參選　柯文哲讚：表示you are very good

▲柯文哲赴議會專總質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議員陳炳甫去年底連任市議員後，接著投入立委補選，最終不敵民進黨議員何志偉落敗；在選舉過程中，「柯家軍」陳思宇變緊咬陳炳甫帶職參選議題猛打，當時引發不小討論。陳炳甫29日在總質詢時，當面向柯抱怨被攻擊帶職參選，並問柯如果接下來真的想要參選總統，是要辭職？還是帶職參選？對此，柯文哲不願正面回答，還笑說如果選舉期間只有帶職參選可以攻擊，「表示you are very good。」