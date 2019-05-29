呼何志偉巴掌...沈智慧怒問：你為何在我胸前鑽來鑽去？

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立法院28日處理中選會主委李進勇人事同意案，藍綠立委爆發推擠衝突，晚間基進黨發言人陳柏惟在臉書貼出一張照片，該照為國民黨立委沈智慧雙手繞過民進黨立委何志偉的肩膀環抱照，何志偉也留言「帶我去收驚吧」。對此，沈智慧公布影片，直說她當下怒問何志偉「你為什麼在我胸前鑽來鑽去？」《ETtoday新聞雲》記者致電何志偉尚未得到回應。

沈智慧29日透過新聞稿表示，影片一開始何志偉從對面10公尺處，繞一圈慢步接近她，冷不防從側面把她的手抬起來，然後快速鑽進她胸前，造成她「環抱」何志偉的假象，在她反抗推掉時，何志偉四次重複同一行為，就在第四次成功擺脫後，呼了何志偉一巴掌，呼巴掌的聲音響亮，才引起旁人注意。

沈智慧指出，當時何志偉痛到反問「為甚麼打我？」其他民進黨立委才趨前關心，她當場怒問「你為什麼在我胸前鑽來鑽去？」，何志偉理虧，痛到只能用手捂著右邊臉頰，不敢反駁一個字。

沈智慧推測，何志偉完全是預謀行為，早已由預先布置好的人，在對面拍下「環抱」照片，再交給不知名者，發布在臉書上，然後何志偉接著去留言「帶我去收驚吧」，完成一系列的「真襲胸、假環抱」事件。

▲沈智慧針對「環抱何志偉」的照片說明。（圖／記者林敬旻攝）

沈智慧提到，她和何志偉的母親薛凌以前在立法院同事過，原本想就此算了，但何志偉的行為被媒體拿去渲染，讓「被害人成了加害人」，因此，她才決定公布影片，「何志偉和惡的距離根本是0」、「何志偉沒有道歉反省，還敢對外做不實的留言，讓人忍無可忍，呼他一巴掌，算便宜他了。」



沈智慧認為，立委為所屬政黨表達立場，表達民意，在議場中發生衝撞拉扯甚至受傷，在所難免。但「像何志偉這種不尊重女性，從女立委的腋下鑽進胸前硬要拉扯女立委的行為，是非常不適當的，立法院從來沒見過，應該被嚴厲譴責」。