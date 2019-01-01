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香港幸福堂「未判先關門」　銅鑼灣店2日起停止營業

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▲▼幸福堂香港門市銷售狀況。（圖／翻攝自Facebook／香港幸福堂 古法手炒黑糖珍珠鮮奶創始品牌）

▲幸福堂香港門市銷售狀況。（圖／翻攝自Facebook／香港幸福堂 古法手炒黑糖珍珠鮮奶創始品牌）

記者馬叔安／綜合報導

以黑糖珍珠奶茶享有高人氣的「幸福堂」香港代理商「晨康國際」上週才指控台灣總公司侵權，元旦卻在臉書宣佈，銅鑼灣店於2日起停止營業。台灣總公司日前要求法院禁止代理商及特許經營店以「幸福堂」等相關字詞開店，當時法官給對方7天的時間做答辯準備，如今僅過4天，銅鑼灣店已然「未判先關門」

▲▼幸福堂。（圖／翻攝自幸福堂臉書）

▲幸福堂。（圖／翻攝自幸福堂臉書）

香港幸福堂的臉書1日深夜發文，「多謝各位一直不離不棄的支持，晨康國際銅鑼灣店於2019年1月2日起正式停止營業。」但臉書依然以「香港幸福堂 古法手炒黑糖珍珠鮮奶創始品牌」為名。

▲香港「幸福堂」聲明。（圖／翻攝自「香港幸福堂 古法手炒黑糖珍珠鮮奶創始品牌」Facebook）

▲香港「幸福堂」聲明。（圖／翻攝自「香港幸福堂 古法手炒黑糖珍珠鮮奶創始品牌」Facebook）

據了解，代理商認為「幸福堂」在香港的商譽是由其所建立，並於去年11月28日指控台灣總公司侵權，開庭時法官曾表示台灣總公司的勝算較大，並問代理商，「你宣傳也自稱是台灣第一品牌，但你現在卻反稱台灣總公司侵權？」

「幸福堂」創始人陳泳良曾表示，「因為早就告訴香港加盟店要配合台灣總公司，而非香港代理晨康國際，加盟店開業前也沒有經台灣方面核准。」這次風波對總公司影響太大，使得其他地方的代理商提心吊膽，因此未來會慎選合作夥伴，並在明年2月到3月會分別在尖沙嘴和旺角開2家店。

▲台灣「幸福堂」的商品。（圖／翻攝自台灣「幸福堂」Facebook）

▲台灣「幸福堂」的商品。（圖／翻攝自台灣「幸福堂」Facebook）

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關鍵字：粵港澳要聞,幸福堂,黑糖珍珠奶茶

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