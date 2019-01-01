蔡英文新年談話　《環時》批「裝腔作勢自欺欺人」

▲總統蔡英文1日在總統府發表「2019新年談話」 。（圖／記者周書羽攝）

大陸中心／綜合報導

總統蔡英文今（1）日上午在總統府發表「2019新年談話」，針對當前兩岸關係，提出「四個必須、三道防護」。對此，中共人民日報旗下的《環球時報》晚間發表社評說道，蔡英文的態度朝著向深綠方向靠攏，她的新年談話已經接近了陳水扁時期的「一邊一國」論，究其原因，九合一選舉慘敗後，蔡英文當局飲鴆止渴，要用加強操弄兩岸議題來延續政治生命。

蔡總統1日出席元旦升旗典禮後，在總統府發表「2019新年談話」。針對兩岸關係，她提出「四個必須」，除了呼籲中國必須正視中華民國台灣存在的事實、必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持外，也必須以和平對等的方式來處理我們之間的歧異、必須是政府或政府所授權的公權力機構坐下來談；她強調，這「四個必須」，才是兩岸關係是否能夠正向發展的關鍵基礎。

《環球時報》晚間發表一篇題為《蔡英文新年談話裝腔作勢自欺欺人》的社論稱，蔡英文的講話充滿了欺騙和胡攪蠻纏，「中華民國台灣存在」全世界現在只有17個小國承認，哪個大國予以承認了？難道該正視這一現實的不是台灣當局嗎？

此外，台灣施行什麼政治制度，大陸尊重，但台灣的區域性制度不能挑戰中國的領土完整，試圖用「民主」方式將台灣分裂出去，這是打錯了算盤，台灣的前途要由14億全體中國人民共同決定，它在法理上就不屬於台灣居民的特權。

評論認為，民進黨當局經常說一些天花亂墜的假話空話，他們騙不了大陸人，對台灣民眾也越來越失效，但好像把他們自己騙得不輕。蔡英文像是把這些鬼話當政治護身符念，好像她讀得多麼慷慨激昂，民進黨的極端主張就能生出多大力量一樣。

針對美中台三邊關係，評論提到，民進黨當局有一個嚴重誤判，那就是它可以通過充當美國印太戰略的棋子來實現自保。當日本、印度都在大力緩和對華關係的時候，蔡英文當局在賭美中關係緊張對台灣進一步「去中國化」的推動和保護效應，即只要華盛頓支持，台當局就可以為所欲為，無所不能。

社評認為，如果台當局一意孤行，朝著與大陸對抗的方向走，台海最終有可能形成高烈度的軍事危機，屆時中國大陸的戰略決心將是最堅定的，無論兩岸開戰還是中美軍事對抗成為現實，最先遭到毀滅性衝擊的將是台灣。

評論最後呼籲，既沒有能力又缺勇氣，台當局就請不要裝好漢了。1979年1月1日，大陸發表《告台灣同胞書》，確定了和平統一台灣的路線，那一路線延續至今。這40年裡，一直是台當局在瞎折騰，不斷假借民主挑戰台海和平與穩定。但隨著大陸實力日強，台海局勢的主導權和主動權已經牢牢掌握在大陸方面的手中，台獨愈來愈成為圍繞選舉利益而操弄的遊戲，完全失去了現實可能性。