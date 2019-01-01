新竹台68線快速道路「逆向三寶」狂飆　駕駛驚到爆粗口！

▲駕駛行駛在68快速道路驚見內車道一台疾駛而來的逆向轎車，當場傻眼爆粗口。（圖／翻攝爆料公社）



記者陳凱力／新竹報導

元旦連假，不少民眾都會把握機會出遊，而新竹台68東西向快速道路南寮竹東線卻出現恐怖三寶，12月31日中午12時許，一名駕駛在台68從新竹市往竹東方向行駛時，竟然看見內側車道一輛銀色轎車逆向急速行駛而來，駕駛當場傻眼並痛罵「有夠誇張！」行車紀錄器影片遭上傳至臉書社團，網友也紛紛留言痛批「好可怕」、「害人不淺」，警方則表示，若是故意逆向，還可能觸犯《刑法》公共危險罪，可處5年以下徒刑。



行車紀錄器的駕駛看見逆向銀色轎車高速行駛而來，大喊「A逆向耶，挖靠！」一旁的乘客也驚呼「太誇張了」，影片中可看見內向車道內突然出現一輛銀色逆向轎車，而且逆向銀色轎車車速還頗快，若是其它駕駛一時閃避不及發生對撞，後果一定不堪設想。

影片被PO到臉書社團《爆料公社》後，不少網友看到畫面後也紛紛痛批，「太恐怖！」、「嚇死人！」、「害人不淺」，也有網友猜測可能導航問題導致車主上錯路，而PO文網友也指出，在第一時間就已經報警處理，更有目擊的網友回應表示，這名逆向的駕駛被他同事攔下來「調頭了」，並指出開車的是一個老人家。



而新竹警方則表示，當日的確有接獲報案指稱台68線上有一台逆向轎車高速行駛，警方獲報後，立即派員到場處理，只是警方抵達現場時，已不見該台轎車蹤影，雖後續並未接到交通事故通報，旦新竹縣交通隊仍提醒，逆向駕駛違反《道路交通管理處罰條例》第33條規定，可處3千元以上、6千元以下罰鍰，若是故意逆向，還可能觸犯《刑法》公共危險罪，可處5年以下徒刑，建議駕駛人行駛不熟悉路段，行前可先查地圖或參考汽車導航行駛，避免釀禍。