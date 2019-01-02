水泥車煞車失靈！司機37秒「驚險逆向」停住路人全嚇呆　神技獲警認證

社會中心／台中報導

台中大雅區日前發生一起水泥車事故，司機行經中清路、科雅路口看到紅燈，一踩發現煞車失靈，時速50公里，眼看就要撞上前方停等車輛，他靈機應變左彎，逆向閃過，再讓車身磨擦分隔島減速，順利停下車。驚險過程曝光被網友推爆是真正老司機「技術高超」、「臨危不亂」，警方也說意外未造成人車損傷，認證他反應得宜，行為阻卻違法，不會開罰單。

行車紀錄器顯示，事發於27日傍晚5時許，預拌混凝土車司機行經大雅區中清路四段，原本開在內線車道，司機看見前方路口紅燈，連踩5下，發現煞車竟然失靈，只發出「嘶嘶嘶」的氣壓聲，卻無法減速。千鈞一髮之際，眼看就要撞上前方停等車輛，他臨危不亂，方向盤一轉，穿越分隔島至對向車道，逆向閃過所有車輛。

▲水泥車煞車失靈！老司機37秒「驚險逆向」停住路人全嚇呆。（圖／翻攝行車紀錄器畫面）



危機還沒解除，到了路口，司機機警地長按了一聲喇叭，通過路口後，開回順向內車道，讓車身摩擦中央分隔島，順利讓車停下，司機鬆了一口氣，緊張地向外大喊「我嘸擋啦！」（台語：我沒煞車啦）。37秒過程驚險，幸好沒有造成任何損傷，事故現場則留下一條長100公尺的磨擦痕跡，監視器畫面也顯示，當時水泥車一路驚險通過，路人全都被刺耳的「叭」聲嚇呆。

行車紀錄器影片曝光後，引發網友熱烈討論，讚爆「這才是真正的老司機啊！」敬佩司機在車多的中清路上仍臨危不亂、技術高超，擁有專業的判斷，看了頭皮發麻「超級厲害」、「技術運氣集一身」。

警方觀看行車紀錄器推估，當時水泥車時速約50公里，好在沒有造成人車受傷。大雅分駐所副所長林錦鋒指出，依法規定，司機逆向會吃上600至1800元罰單，但依據客觀的判定，該行為出於不得已、阻卻違法，是可以不罰的，且駕駛的反應行為「反應得宜，避免更大的傷害發生」，但還是提醒司機上路前務必確認車輛狀況。

▼水泥車司機37秒驚險停車，神技獲警認證。（圖／東森新聞）

