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鹿耳門天后宮　豬年迎喜神杯選少年禮官、仙女

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▲台南市鹿耳門天后宮豬年迎喜神杯選少年禮官、仙女，跋杯競爭非常激烈。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市鹿耳門天后宮豬年迎喜神杯選少年禮官、仙女，跋杯競爭非常激烈。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

一群來自全台灣各地的青年朋友，2019年元旦齊聚台南市鹿耳門天后宮天井，進行「迎喜神」少年禮官與仙女之杯選；同時於媽祖正殿進行新舊任主委交接與新任委員宣誓就職典禮。

這次禮官杯選共有67人報名角逐，總計杯選出正獻官薛芝華等28名；仙女及鳳仙杯選出江碗琦等12名；將任農曆丙申新年大年初四「迎喜神」盛典活動的祭典禮官及大過年「香湯賜福」服務仙女。

鹿耳門天后宮自1993年以來，每年均辦理盛大的文化季系列活動，其新春活動的重頭大戲─迎喜神盛典，按例均安排於農曆大年初四日舉行；傳統民間習俗，以初四日為接神日，鹿耳門天后宮將其演化為接財神、迎喜神大吉大利之「迎喜神」盛典，由於因襲古制，加入唐宋樂舞，於當今廟會活動難得看到如此古色古香之盛典；活動舉辦時，逢新春節慶，歷年均吸引數千人潮參與盛會，過年喜氣展露無遺。

「迎喜神」中的儀典禮官，自1998年開放由年輕一輩杯選擔任以來，反應熱烈，今年按照往例，仍開放由年青朋友擔任。由於新世代的年青朋友，無由參與廟會活動的祭典禮官，因此，甚多的家長往往主動向廟方報名杯選，咸認藉此機會讓下一代來了解台灣傳統廟會之美，是項不可多得的人生體驗。杯選出的仙女與鳳仙，穿著仙女服與鳳仙裝，擔任「香湯賜福」的任務。

此次參加杯選之年青朋友，許多均為第一次參與傳統的廟會活動，元旦上午9時，於鹿耳門天后宮媽祖神案前舉行跋杯。首先盃選出仙女：江婉琦、林佳玉、陳語憶、何隨翠、黃妙昱、林佩儒、陳曉荷、張婉姿、吳宜姍、鄭穩雯、黃秀美、陳逸旻等12名。

禮官則杯選出薛芝華最高杯為正獻官！跋杯競爭非常激烈，依杯數依次由吳宗賓榮任監禮官、陳頎然奉饌官、林琮諺讀祝官；趙娸紜、蘇信瑋、薛永霖、邱婉嫣、戴勤維、高楚涵等6位榮任陪獻官；與獻官為方文男、趙婉淯、邱品諺、柯宗葦、蔡卯薇、蔡嘉倫、高鈺涵、金宏政、柯涵香、王宏文、顏韻芝、吳瑞禎、張冠婷、張亦甄、粘雅婷、陳俞佐、尹衍蓉、李雨柔等18位；總計杯選出禮官28名，將於農曆大年初四，走馬上任早上10時的「迎喜神」盛典禮官。新杯選出的「少年禮官」，吃罷午餐，於媽祖神案前行「御授禮」，接受禮官服裝，象徵傳統的承襲、責任的開始；再則繼續進行首次預演，為即將來臨的大年初四「迎喜神」盛典，做好事先的準備。

凡杯選榮任為禮官者，將由廟方發予每人1張證書，載明官別與年度別，當作青年朋友永遠的記憶與留念。「少年禮官」甄選，已成鹿耳門天后宮迎喜神的一種慣例，也是一種「轉大人」的成長見證。現場同時舉辦有2019年「500面燙金版許願牌免費送」活動。

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