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捕鰻苗失蹤！宜蘭市代丈夫　遺體28日晚被尋獲

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▲▼李姓宜蘭市民代表丈夫鄭男，25日晚在宜蘭壯圍鄉永鎮海邊捕鰻苗不幸落海失蹤，搜救人員持續搜救後，28日晚，鄭男大體被尋獲。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲李姓宜蘭市民代表丈夫鄭男，25日晚在宜蘭壯圍鄉永鎮海邊捕鰻苗不幸落海失蹤，搜救人員持續搜救後，28日晚，鄭男大體被尋獲。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

25日晚，李姓宜蘭市民代表丈夫鄭男，與友人到壯圍鄉永鎮海邊捕鰻苗，疑海象不佳，大浪打來，鄭男身上的救生圈脫離、人被捲入海中，警消搜救多日後，鄭男大體在28日晚， 於宜蘭五結鄉大閘門清水海邊被發現，經家屬到場確認後，後續交由家屬及海巡署第一巡防區處理。

▲▼李姓宜蘭市民代表丈夫鄭男，25日晚在宜蘭壯圍鄉永鎮海邊捕鰻苗不幸落海失蹤，搜救人員持續搜救後，28日晚，鄭男大體被尋獲。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭消防局表示，25日在宜蘭壯圍鄉壯濱路4段永鎮土地公廟後方海邊，捕鰻苗落海失蹤的鄭男，該局經多日搜尋後，28晚日民眾報案說五結鄉大閘門清水海邊兵營往北500公尺處發現一具浮屍，該局接獲後立即派遣五結分隊人、車、艇前往打撈上岸，晚間並經家屬到場確認是為溺水鄭男，且已明顯死亡，後續交由家屬及海巡署第一巡防區處理。

宜蘭消防局說，冷天氣中，宜蘭有許多民眾冒著大浪在海邊淺灘處捕鰻苗賺外快，漁民捕捉鰻苗時常穿青蛙裝防寒及避免海水浸入，但因青蛙裝內一進水，重量相當大，易造成逃生困難。

為避免民眾因前往海邊進行捕鰻苗或海釣活動而造成溺水不幸事件，宜蘭縣政府提供免費借用救生衣服務，供捕鰻苗或海釣民眾使用，以保障民眾安全，上個月起也陸續宣導可向各地消防分隊登記借用救生衣。

而民眾欲捕鰻苗或海釣作業，可至沿岸消防分隊，包括大里、頭城、壯圍、五結、南方澳、南澳、馬賽消防分隊等7處，及海巡署北部分署第一岸巡隊石城、大里、大溪、梗枋、烏石港、大福、東港、清水等8處安檢所，提供身分證、健保卡或駕照等證件登記、簽名借用救生衣，且無論設籍宜蘭與否皆可借用。

並呼籲民眾，從事撈捕鰻苗、海釣或前往海域進行各類活動時，應注意氣象和潮汐、慎選釣場、結伴前往、確實穿著救生衣等安全裝備、並時時提高警覺注意自身安全。

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關鍵字：宜蘭,捕鰻苗,落海,搜救

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