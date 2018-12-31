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快訊／冒大浪捕鰻苗賺外快！跨年夜宜蘭又有民眾落海　警方全力搜救中

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▲▼跨年夜宜蘭壯圍廍後海邊傳出一名捕鰻苗民眾落水事件，警消全力搜救中。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼跨年夜宜蘭壯圍廍後海邊傳出一名捕鰻苗民眾落水事件，警消全力搜救中。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

跨年夜宜蘭又傳出第2件捕鰻苗落水意外，宜蘭消防局在31日晚近8時許，接獲民眾報案在宜蘭壯圍廍後路57號附近海邊，有一名捕鰻苗的民眾落海，落海者未穿救生衣，請求派員前往救援。該局派遣壯圍、特種、馬賽分隊、特搜大隊救災人車艇，並通知海巡單位前往救援。

▲▼跨年夜宜蘭壯圍廍後海邊傳出一名捕鰻苗民眾落水事件，警消全力搜救中。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

2018年宜蘭第1件捕鰻苗落水是發生在25日晚，是在宜蘭壯圍鄉壯濱路4段永鎮土地公廟後方海邊，捕鰻苗落海失蹤的鄭男，經多日搜尋後，28晚日有民眾在五結鄉大閘門清水海邊兵營往北500公尺處發現一具浮屍，宜蘭消防局接獲後立即派遣五結分隊人、車、艇前往打撈上岸，晚間並經家屬到場確認是為溺水鄭男，且已明顯死亡，後續交由家屬及海巡署第一巡防區處理。

宜蘭消防局說，冷天氣中，宜蘭有許多民眾冒著大浪在海邊淺灘處捕鰻苗賺外快，漁民捕捉鰻苗時常穿青蛙裝防寒及避免海水浸入，但因青蛙裝內一進水，重量相當大，易造成逃生困難。

為避免民眾因前往海邊進行捕鰻苗或海釣活動而造成溺水不幸事件，宜蘭縣政府提供免費借用救生衣服務，供捕鰻苗或海釣民眾使用，以保障民眾安全，上個月起也陸續宣導可向各地消防分隊登記借用救生衣。

而民眾欲捕鰻苗或海釣作業，可至沿岸消防分隊，包括大里、頭城、壯圍、五結、南方澳、南澳、馬賽消防分隊等7處，及海巡署北部分署第一岸巡隊石城、大里、大溪、梗枋、烏石港、大福、東港、清水等8處安檢所，提供身分證、健保卡或駕照等證件登記、簽名借用救生衣，且無論設籍宜蘭與否皆可借用。

並呼籲民眾，從事撈捕鰻苗、海釣或前往海域進行各類活動時，應注意氣象和潮汐、慎選釣場、結伴前往、確實穿著救生衣等安全裝備、並時時提高警覺注意自身安全。

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關鍵字：宜蘭,捕鰻苗,落海,搜救

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