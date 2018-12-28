中斷9年！　宜蘭復辦元旦升旗　發3千份早點

▲宜蘭縣政府2019年元旦升旗典禮，將於當天上午6時30分，在宜蘭運動公園田徑場舉行，發3千份早點給大家填飽肚子。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙上任後，宜縣府中斷9年的元旦升旗典禮將復辦，宜蘭縣政府2019年元旦升旗典禮，將於元旦當天上午6時30分，在宜蘭運動公園田徑場舉行，歡迎縣民朋友共襄盛舉，攜手迎接蘭陽第一道曙光，建構活潑健康的活力城市。

宜縣府發言人林茂盛說，考量鄉親一大早到場，恐怕來不及吃早餐，宜蘭縣政府2019年元旦升旗典禮活動，是貼心準備3千份豆奶與糕點，給大家填飽肚子。當天活動預計從6時30分開始，由洪興龍獅戰鼓團揭開序幕，上午7時由縣長林姿妙陪同縣民朋友一起升旗，高唱國歌。

升旗典禮結束後，接續辦理全民活力健行活動，當天參加升旗典禮及健行的民眾，於健行活動後可獲得元旦活力福氣袋（數量有限，送完為止），現場並另有提供熱薑茶及金棗茶，請民眾自備環保杯享用。

健行活動將從田徑場出發，左轉公園路（南側），右轉凱旋路，直行至縣政北路口後原路折返田徑場，全程約2.8公里。當天於宜科一路與公園路（南側）交會處規劃臨時停車場，為響應節能減碳，鼓勵大家呼朋引伴共乘前往，並請配合現場交管人員指揮。