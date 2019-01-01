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黑葉番茄切盤沾薑末醬油　難忘南部人最特別吃法　

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▲黑葉番茄切盤沾薑末醬油　難忘南部人最特別吃法▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲九如鄉農友楊傳生栽種黑葉番茄上市。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

番茄切盤沾薑末醬油，是南部人特別的吃法，這種番茄叫黑葉番茄，屏東縣九如鄉農友楊傳生栽種的黑柿番茄，目前正上市，品質及銷路均獲得消費者青睞。

番茄種類不少，常吃的玉女或聖女小番茄可口甘甜，大番茄非牛番茄或黑柿番茄莫屬。

▲黑葉番茄切盤沾薑末醬油　難忘南部人最特別吃法▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲黑葉番茄▼切盤沾薑末醬油。　

▲黑葉番茄切盤沾薑末醬油　難忘南部人最特別吃法▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

九如農友楊傳生去年種了兩分多地的黑柿番茄，品質及銷路均獲得消費者青睞，今年易地種了3分多地，以安全管理方式栽種，正值產期，由於番茄營養豐富，值得消費者多食用。

黑柿番茄又稱「一點紅」，是果底稍有一點紅色就表示成熟可摘採意思，適合切盤沾薑末醬油，這是南部人特別的吃法。楊傳生說，不論生食、打成果汁或入菜皆適宜，番茄汁、番茄炒蛋、炒麵都有好滋味。

他說，以往栽種短期性蔬菜，去年開始種黑柿番茄，很受消費者喜愛，今年則特別種了3分多地，10初種的，12月中陸續採收，今年天氣熱，果實長得快而且大。

楊傳生以安全管理方式，草生栽培，雖是裸地栽種，會引來麻雀等小鳥啄食，有時老鼠也會過來咬食，他特別一半覆網一半就讓鳥自由啄食栽培，這種作法，反而是鳥也吃不了多少果粒，剩下來的採收已足夠量，平均兩天採收一回，每回約1000斤，綠番茄有後熟作用，慢慢轉紅，有人喜歡吃青綠，有人愛吃熟紅，各有滋味。

楊傳生說，大小番茄各有風味，黑柿番茄具傳統口味，綠皮紅肉耐貯存，生食入菜兩相宜，此時來盤番茄最是對味。連絡電話0935119985。

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關鍵字：番茄,黑葉,南部,台灣,楊傳生,屏東

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