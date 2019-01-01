炎熱恆春種植草莓　美味口感竟媲美苗栗大湖

▲尤俊景在恆春種植草莓口感媲美大湖。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

氣侯炎熱的恆春半島，竟也能產出媲美苗栗縣大湖草莓的美味。尤俊景6年前從大陸返鄉種草莓，顛覆一般人的觀念，栽種出的草莓口感甜美，讓消費者留下深刻印象。

▲恆春種植草莓。

41歲的尤俊景原在大陸從事紅酒生意，看到父母親年紀已大，家裏世代種洋蔥，但不忍產業消失，6年前返鄉幫忙同時，嘗試栽種草莓，跌破大家眼鏡。

他表示，他喜歡嘗試栽種不同作物，剛開始提出種草莓的想法，還被笑說是不是頭殼壞掉，但並沒有澆熄他種草莓的想法，他開始翻閱資料及請教大湖的朋友種植技術。

他跳脫以往傳統土耕種植方式，在2.6分地草莓園，採取離地高架種植在3層棚架作法，利用凹型槽填充椰織及泥炭土當介質架設，進口自動滴管，定時澆水及營養液，雖然成本較高，不接觸地面染病機率低，更方便採收。

他選擇適合恆春氣溫的香水及豐香品種，每年9月份栽種，12月即可開花採果，當地落山風強烈，所以如蓋網室保護草莓，12月到4月份開放民眾現場採草莓。

採收的草莓可做成草莓香腸、優酪乳、牛奶等產品，有些還是限量品，目前每到假日就有不少遊客到場，享受採草莓樂趣，也打響「恆春草莓」知名度。連絡電話尤俊景─0982777715。