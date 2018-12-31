中國1年內武統台灣？外國軍事頻道：CP值太低了！

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中國到底能否在一年內攻下台灣呢？外國軍事頻道分析，若不使用核武且無援軍支援的情況下，台灣地形易守難攻，還得橫跨台灣海峽，不僅士兵難以搶灘，糧食後援也無法及時到達，整體來說，要一年內武統台灣的難度相當高，就算成功，也會耗費大量軍事資源，Cp值非常低。

軍事頻道「Binkov's Battlegrounds」專門預測2國之間發生戰爭的戰況，或是比較武器系統間的性能。該頻道「中國可以在1年內成功侵占台灣嗎」系列影片（Can China invade Taiwan within a year? ）分為上下2集，從陸海空三軍武力，以及整體環境、地勢分析．討論在無核武，也沒有外援的情況下，且中國已備戰6個月，是否有可能在一年內攻下台灣。

影片指出中國士兵在人數上擁有絕對優勢，擁有數倍於台灣士兵，且有1600艘艦艇、6萬3千艘登陸艇以及民船可以用來登陸，而北台灣的西岸、東海岸的北部，與西南部平原都可能被設為登陸點，但與二戰時期的諾曼第登陸相比，中國軍隊的集結速度恐不及當時多國盟軍，運輸耗費太多時間，大部分的艦艇在靠近陸地前就被擊沉。加上台灣多高山，在地形上易守難攻，且可以快速集結兵力，若是選在平原淺灘登陸，台灣也可快速部屬地雷應戰。

▲外國軍事頻道分析中國能否在1年內武統台灣。（圖／翻攝自YouTube／Binkov`s Battlegrounds）



至於空軍部分，頻道認為台灣許多作戰資源都是用來防止敵軍登島，如果台灣資源運用妥當，能讓中國損失10幾艘的戰艦，以及數百台的戰機。而中國的應對方法可能是先占領澎湖，到時候雙方士兵將在島上進行戰鬥，如果中國順利攻下澎湖，則可能在島上進行建設與部署，作為攻台的跳板。

最主要的問題還有後勤補給，就算不停使用運輸機、運輸艇運送物資、援兵，恐怕還是趕不上前線消耗的速度。若是以切斷進口糧食的作法消耗台灣戰力，台灣仍可靠自身資源支撐至少一年，這段時間也足以讓台灣回擊。總而言之，就算中國在一年內攻下台灣，中間已經耗費太多軍事資源，而且也有一定程度的損傷，估算起來Cp值非常低。