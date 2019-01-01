元旦清晨機車疑超速擦撞值勤救護車　1男騎士摔車送醫

▲機車騎士疑超速撞上值勤救護車，騎士受傷送醫。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／台北報導

台北市重慶北路與民權西路交叉口，元旦凌晨3時許發生一起機車與救護車的擦撞車禍。一名男騎士騎車行經重慶北路三段時，在民權西路路口，與一輛前往迪化街的值勤救護車發生擦撞，男騎士當場倒地，警消獲報到場，將男騎士送往台北馬偕醫院急救，所幸經過治療後，騎士並無大礙，詳細肇事原因，尚由警方釐清中。

警方表示，機車騎士當時騎在重慶北路三段上，由北往南行駛，在經過民權西路路口時，突然有一輛值勤中的救護車，由南向西左轉，救護車有依規定鳴笛亮燈，而騎士雖是直行燈號但車速不慢，疑似煞不住車，機車車頭筆直撞上救護車右前側後倒地，救護車駕駛見狀立即警消呼叫支援。

警消趕抵現場後，發現機車騎士額頭有擦挫傷，嘴邊也有撕裂傷，趕緊將騎士送往鄰近的台北馬偕醫院急救，所幸送醫治療後並無大礙。救護車駕駛經過酒測後，以排除酒側嫌疑，而機車騎士是否酒駕，仍有待警方至醫院抽血釐清。

台北市消防局大同分隊副分隊長董卓勳表示，該救護車3時許至迪化街執行救護勤務時，與機車發生擦撞，過程中同仁皆依照標準程序鳴笛、閃燈，疑似機車車速過快，來不及煞車，才會撞上轉彎的救護車。他也呼籲市民，聽到警報器或是看到警示燈的特種車輛時，務必減速禮讓通行。

▲機車擦撞救護車後，就倒在馬路中央，騎士被消防人員送醫救治。（圖／記者趙永博攝）



▲騎士的安全帽及鞋子遺留在現場。（圖／記者趙永博攝）



▲鑑識人員到場拍照採證。（圖／記者趙永博攝）