蔡英文元旦升旗開口唱國歌　同台柯文哲零互動

▲柯文哲、蔡英文。（圖／翻攝直播）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

元旦升旗1日一早在總統府舉辦，台北市長柯文哲受邀出席。蔡英文升旗典禮開口唱國歌，但與同台的柯文哲卻是零互動，一早升旗典禮也遇黃背心民眾抗議，但隨即被憲兵與警方架走，帶到一旁勸離現場。

總統府前升旗典禮，柯文哲早上五點四十分搭車現身，面對守候媒體沒說一句話就進入總統府，隨後上台與蔡英文唱國歌，兩人中間隔著兩個位置，從畫面上看來全程零互動。蔡英文、副總統陳建仁伉儷唱國歌時都有開口，小英也與行政院長賴清德握手互動。

柯文哲升旗典禮再度穿上西裝，還圍著國旗圍巾，結束升旗典禮後搭車離去，上車前也和熱情民眾合影留念。蔡英文ˊ則是特別穿著座機隊的外套，臂上有隊徽，總統座機的型號為737-800，座機隊都簡稱738（外套胸前數字），此為座機隊的外套，致贈一件予總統留念。

2019年元旦升旗，蔡英文將有別於過去總統「元旦文告」形式，有上對下佈達領導者意旨的做法。府內人士指出，總統選擇在新年的第一天發表談話，除了向國民祝賀新年，也感謝有國人的共同努力，讓國家能持續進展在正確的方向上。面對新一年國際與區域的各項挑戰，總統也揭示新階段政府將努力的目標，並期待全體國人在這個目標上團結協力。

▼柯文哲。（圖／記者陶本和攝）