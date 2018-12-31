回顧2018　柯P嘆「4歲到現在都很辛苦」自爆單身三十幾年

▲柯文哲直播。（圖／截自柯文哲臉書）

記者陳家祥／台北報導

迎接2019年到來前，北市府準備了「2018台北最HIGH新年城」跨年活動，在31日晚間7點開始陪民眾一路嗨到凌晨；而市長柯文哲預計在11點40分上台跟民眾互動並一起倒數迎接2019年。在此之前，柯文哲先在市長室開直播與粉絲互動，回顧過去風風雨雨的一年，他表示，「其實也不是辛苦一年，從4歲到現在都很辛苦」，還自爆自己單身三十幾年；至於對2019年的展望，他則說，心存善念盡力而為，「台灣向前走，迎向2019。」

在登台陪粉絲倒數前，柯文哲先在市長室進行直播，被「小牛」柯昱安問到2018要過了要2019，過去經歷了一場重大選戰，回來市政府工作，回顧過去一年有什麼想法？柯文哲淡淡表示，還好啦，「其實也不是辛苦一年」，笑說從4歲到現在都很辛苦；柯接直著說，「還好啦，以前在台大當醫生更辛苦，以前我們在作人工心臟的時候也是好幾天沒睡覺。」

至於面對新的一年？柯文哲說，就心存善念盡力而為，「我每次都說盡力就是，做不到也沒辦法，就這樣」；至於未來的市政，柯說，其實市政府要做的事情太多，「公宅、市場都蓋到一半，還有北環南還現在已經在國發會，中環段在交通部，一旦通過要開始規劃，也是很多事要做。」

柯文哲接著說，明天早上還要去總統府元旦升旗，還要去健走，健走完選舉帳戶要總結算。至於年輕時會不會跨年？他表示，以前我們根本沒有什麼跨年，那是年輕人的玩意，「我台大醫院畢業就進台大當醫生了，哪有什麼青年。」

另外，柯昱安接著安排柯文哲念出IG上的粉絲留言，有粉絲說「祝阿北以後唱歌還是會走音，讓粉絲可以笑一整天」，讓柯文哲苦笑說，這就是把自己的快樂建立在別人的痛苦上；還有粉絲說希望我以脫離單身狗行列，柯則說，「這自己去努力吧」；也有粉絲許願，希望他的組長可以跟柯P一樣認真做事，上班時間不要裝忙下班不要詐領加班費，讓柯文哲笑說，「這傢伙把長官的陰謀都講出來了。」

也有粉絲說「希望可以脫魯我已經單身18年了」，柯文哲說這很奇怪，他單身18年是從幾歲開始？接著表示「我單身三十幾年了」。甚至還有粉絲表示希望柯文哲可以再帶夫人陳珮琪去泡溫泉，柯文哲想了想說，「我想辦法。」

最後談到2019年展望，柯文哲說，「2018年不管怎麼樣都結束了，台灣向前走，迎向2019年。」

▼台北最High新年城跨年晚會。（圖／記者李毓康攝）