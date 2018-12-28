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快訊／捕鰻苗落海！宜蘭市民代表夫失蹤3日　遺體漂浮兵營北方海面

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▲▼李姓宜蘭市民代表丈夫鄭男，25日晚晚在宜蘭壯圍永鎮海邊捕鰻苗落海失蹤，搜救人員26日陸海空搜救持續搜救鄭男。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲鄭男25日晚晚在宜蘭壯圍永鎮海邊捕鰻苗落海失蹤，搜救人員26日陸海空搜救持續搜救鄭男。（圖／記者游芳男翻攝）

記者莊智勝／宜蘭報導

宜蘭縣壯圍鄉25日驚傳一名鄭姓男子落海，雖然消防局獲報後立即派員搜救，惟近日海象不佳，陸海空搜索全無結果，直到28日消防局才接獲警方轉報，位於五結鄉大閘門清水海邊兵營附近發現一具浮屍，經打撈後確認遺體身分就是日前落海失蹤的鄭男。

消防局指出，鄭男為宜蘭市民代表的丈夫，25日晚間與友人前往壯圍永鎮海邊捕捉鰻苗，但當天風浪甚大，鄭男不慎遭到大浪拍擊落海，身上的救生圈瞬間脫離，海面上也不見人影，友人目睹後嚇傻，急忙於當天晚間20時46分報案求救。

警消獲報後立即派遣特種搜救大隊前往，並會同岸巡人員全力徹夜展開搜索，但當天海象不佳，搜救了一夜仍無結果；26日上午，空勤直升機也加入救援行列，但卻怎麼也找不到落海的鄭男。

28日傍晚，消防局接獲警方轉報，表示五結鄉大閘門清水海邊兵營往北500公尺處發現浮屍，立即派遣五結分隊人、車、艇前往打撈，發現死者疑似就是落海的鄭男，經通知家屬到場後，於晚間19時29分確認遺體身分是鄭男無誤，後續交由家屬及海巡署第一巡防區處理。

▼鄭男遺體直到28日傍晚才被發現。（圖／記者莊智勝翻攝）

▲▼宜蘭男捕鰻苗落海，3天後尋獲遺體。（圖／記者莊智勝翻攝）

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關鍵字：宜蘭,壯圍,捕鰻苗,落海,市民代表,浮屍

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