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貿易戰中方釋善意　設最高法院智財權法庭「明年1月1日掛牌」

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▲▼大陸最高人民法院。（圖／翻攝自百度百科）

▲大陸最高人民法院。（圖／翻攝自百度百科）

記者陳政錄／綜合報導

面對明年初即將展開的新一輪中美貿易磋商，為緩解兩國對壘態勢，中方近期將落實最新措施，也就是設立「最高法院知識產權法庭」，明年1月1日正式掛牌，拉高對智財權的保障力度，中方指出，此舉將是中國智慧財產權訴訟法律制度的「歷史性突破」。

據了解，今年3月中美貿易爭端爆發以來，美方不斷指控中方侵害美國的智慧財產權，甚至是強迫技術轉讓、商業機密竊取等問題，並要求中國加大保護力度。

▲中美貿易戰，正打得火熱。（圖／達志／示意圖）

▲中美貿易戰，正打得火熱。（圖／達志／示意圖）

因此面對G20峰會川習會達成「重大共識」，以及美國貿易代表團暫定明年1月7號，再次訪中進行磋商下，中方此舉被視為可緩解兩國對壘態勢，有助於協商順利舉行的重大舉措。

中國最高法院副院長、知識產權法庭庭長羅東川29日在國務院新聞辦公室記者會上說明，設立最高法院知識產權法庭，是中國加強知識產權司法保護的重大舉措，有利於統一裁判標準和尺度、激勵和保護科技創新、營造優質的營商環境，更是全面深化改革的必然結果。


羅東川表示，中國法院實行兩審終審制，專利類案件過去都是在中級法院一審，上訴之後到各地高級法院，高級法院作出裁判就直接生效，導致過去有些專利案件很少能夠到最高法院，「這就意味著在30多個高級法院，可能存在不同的裁判標準」。

因此，中國設立最高法院知識產權法庭後，將允許當事人將案件直接上訴到最高法院，由一個審判機構來確保裁判尺度和標準的統一，或由最高法院進行一些標準的制度設計，在疑難、重大案件上，也可以有更專業的法官會議制度。

▲▼大陸國新辦就最高人民法院知識產權法庭有關情況進行說明，圖為發布會現場。（圖／取自中國政府網）

▲大陸國新辦就最高人民法院知識產權法庭有關情況進行說明，圖為發布會現場。（圖／取自中國政府網）

中國最高人民法院知識產權法庭副庭長王闖也說，目前中國知識產權審判賠償力度不斷加大，知識產權法庭也會按照法律規定「進一步提高賠償力度」，包括商標法等領域。


過去，中國1993年在北京高級和中級法院設立知識產權法庭後，各地陸續跟進，北京、上海、廣州也均設立知識產權法院，但對智財權的保護力度，近年仍不斷受到歐美國家的質疑。

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關鍵字：貿易戰,中美貿易戰,知識產權,智財權,最高法院,川普,習近平,中美關係

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