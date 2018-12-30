2018按讚數最多的「十大話題」：名人離世、順風車、范冰冰補稅

▲2018年發生許多事成為熱議話題。（圖／翻攝自微博／CFP）

記者楊子萱、丘秝榕／綜合報導

2018年即將度過，年底不免俗要來個盤點文，除了台灣，今年也是大陸一個多事之年，互聯網龍頭之一「搜狗」透過大數據，統計出網友按讚數最多的「十大話題」，一起來看看是否有你曾參與過的呢？

▲金庸。（圖／CFP）

Top 1「名人離世」

2018年有一系列中外名人去世，包括3月離開的物理學家霍金、作家兼政治評論家李敖；9月的「光纖之父」高錕、主導「大陸自製高鐵」研發的高鐵院士王夢恕；10月的文學巨匠金庸、著名主持人李詠、材料學家王夢恕；11月老布希、粒子天文物理學王煥玉、12月自殺的天使之粒發現者張首晟等27位名人。

其中，光是「金庸去世」主題的文章閱讀量就超過20.8億，討論超過百萬輛，可謂是2018年最熱門的話題之一。不少網友感嘆，金庸過世，「童年也被帶走了」。

▲滴滴出行APP。（圖／CFP）

Top 2「順風車危機」

「滴滴打車」的順風車系列在今年發生多次司機傷害乘客的案件，包括河南鄭州空姐案、溫州樂清命案。滴滴公關雖然在第一時間承認責任，也願意賠償，但隨著揭露「一鍵報警」如同虛設，定位也不夠精準後，社會大眾喪失了對順風車的信任，滴滴順風車則是在8月27日在大陸全面下線，進行「無限期」整改業務。

▲范冰冰。（圖／翻攝自微博／范冰冰）

Top 3「娛樂圈地震」

大陸名嘴崔永元在微博爆料，范冰冰以「陰陽合同」逃漏稅，合約在網路曝光後，隨即引爆一輪查稅風暴，國家稅務總局並通知各地稅捐機關全面清查藝人帳務補稅。

這款「陰陽合同」是指，在同一個商業事項簽訂不同金額的兩份合同，其中，金額較小的是「陽合同」，用來報稅；金額較大的就是「陰合同」，是交易真正的實際價格。

范冰冰爆發逃稅風波後，大陸官方對於藝人薪資的控管極為嚴格，稅務總局在3天內約談17位藝人，並要求自行補稅完畢，網傳17位被約談名單包括楊冪、AngelaBaby、黃曉明、趙薇、吳奇隆、趙麗穎、周迅等；其中，鄧超、孫儷夫妻更是被爆需補繳2.5億人民幣（約11億元台幣）稅款。

▲民眾手持「Me Too」、「With You」標語，希望幫助受害者勇敢講出遭性侵、性騷擾經歷。（圖／CFP）

Top 4「Ｍe Too」

美國好萊塢引爆的「#Me Too」反性侵性騷擾運動，在全球各地都有活動響應，許多名人勇敢說出自己曾受性侵、性騷擾的遭遇，也成為全球的終止性別暴力運動。

美國奧運體操小天后拜爾斯（Simone Biles）等160多名女子體操選手指控，曾被美國國家隊隊醫納薩爾（Larry Nassar）性侵、性虐，經過7天的聽證會後，這位醫生後來被美國法院，以多次性犯罪的罪名，判處40年至175年有期徒刑。

鄰近台灣的日本、香港傳出女選手、女影星、女主播響應「#Me Too」運動，指證歷歷歷，道出身旁「知名人物」的性侵行為，但不是每位被指控的人都像Larry Nassar一樣接受法律制裁，幾乎全盤否認，截至目前為止，仍無法水落石出。不過近日爆發的「鈕承澤案」卻引起演藝圈共鳴， 柯奐如打破11年沉默，敘述拍攝《情非得已之生存之道》時被迫全裸拍床戲的心路歷程。

▲孫赫「霸座」引發網友不滿。（圖／翻攝自微博）

Top 5「高鐵霸座」

「高鐵霸座」是從8月21日當事孫赫霸占高鐵列車座位後開始延燒。事件發生在從濟南開往北京的G334次列車上，女乘客上車前，孫赫先坐進屬於「別人」的座位上，無視「購票者要求」拒絕起身，還跟工作人員說，「無法起身，不能歸還座位」，整個過程被用手機紀錄，影片在網路曝光後開始發酵。

在這之後，鐵路客運部門終於硬起來頒布相關規定，在鐵路徵信體系中記錄旅客信息，並在一定期限內限制「黑名單」旅客購票乘坐火車。

其他還包括「疫苗安全」、「貿易戰」、「個稅改革」、「消費降級」、「世界盃廣告」也都在統計名單當中。