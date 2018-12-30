年末最重要的一通電話　「川習會談」傳達這三個關鍵信號

▲川普和習近平於29日再次通電話，圖為兩人在阿根廷G20峰會期間舉行會晤。（圖／新華社）

記者陳政錄／綜合報導

美國總統川普和大陸國家主席習近平於29日晚間，進行了中美貿易戰以來，兩國元首的第三次「電話會談」，提及雙方團隊均努力落實中美達成的重要共識，將盡快達成「互利雙贏」的協議。陸媒分析，本次電話會談，雙方為未來中美關係的發展方向，傳達了三個關鍵信號。

大陸官媒新華社於29日晚間發出新聞稿，指出習近平應約同川普通電話，雙方均對彼此在阿根廷G20峰會上達成的「重要共識」，正被「積極落實」抱持正面看法，認為有關協商取得「積極進展」。

習近平並表示，兩方將加強經貿、人文、禁毒等領域的合作，雙方也將爭取儘早達成既互利雙贏、又對世界有利的協議；川普則在推特上發文稱，「剛和習近平非常好的長談，協議順利進行，如果完成將會非常全面，涵蓋所有領域和爭議點」，並形容中美協議「正取得重大進展」。

▲中美貿易爭端持續，1月上旬兩國經貿代表團將再次磋商。（圖／達志影像／美聯社）

對於本次通話內容，微博簽約自媒體《牛彈琴》形容，這不僅是2018年末最重要的一通電話，也為中美關係未來的發展方向，傳達了三個關鍵信號。

信號之一，「川普再次主動致電，對談判成功表達期待」。根據統計，中美貿易戰以來，除一次在阿根廷G20峰會上的當面會晤，兩國領導人共進行了三次電話會談，習近平均為「應約」通話，觀察川普所形容，「剛與中國最高領導人進行了長時間且非常好的通話」，以及再次主動致電來看，反映中美貿易戰僵持對雙方帶來負面影響下，美方的善意有所增加。

此外信號二和三，則分別為在中美貿易戰中，「元首外交作用不可估量」以及「中方更加沉穩」。以今年三月中美貿易爭端爆發以來，雖兩國貿易代表團屢次互訪，但均是在兩國元首通話、會見後，才有較為明朗的進展，而本次雙方均提到在阿根廷達成的「重要共識」，以及行程當前協商取得「積極進展」，和希望達成「互利雙贏」的協議等，均為未來中美磋商指明了方向。

另觀察新華社通稿，過去三次領導人通電話，都是「應約」，但最近兩次通稿都是在文中寫了「應約」，並沒有在標題中特別突出；加以下半年中方不斷透過推動自身改革，應對貿易戰陰霾，顯現中美爭端發生以來，中方反應逐漸趨於沉穩，並認為雙方相互尊重、平等對話才是正途。

▼貿易戰。（圖／CFP）