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迎建交40周年　陸外交部籲美：應防止「戰略誤判」

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▲中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美貿易戰示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

中美將在2019年迎來兩國建交40周年，大陸外交部發言人陸慷今天下午就此發表談話，表示40年來中美關係發展「來之不易」，呼籲美方應該防止「戰略誤判」。

事實上，面對2018年中美貿易爭端爆發，2019年初雙方貿易代表團馬上將展開新一輪磋商，近期大陸官員分別發表談話，傳遞中方立場，以外交部長王毅為例，他也在昨天受訪時以中美關係邁入「四十而不惑」之年比喻，呼籲美方確立「不惑的定力」，並體認中美合則兩利、鬥則俱傷。

今天下午大陸外交部也特別刊文，表示陸慷就中美建交40週年發表談話，內容細數40年來，中美關係歷經風雨，砥礪前行，從人員往來每年僅千人，到2017年超過530萬人次，雙邊貿易額從不到25億美元，發展為超過5800億美元等，並在雙邊、地區、全球層次廣泛合作，為兩國人民帶來巨大利益，也促進世界的和平、穩定、繁榮。

因此陸慷表示，中美關係40年取得的進展來之不易，其中的歷史經驗值得汲取。「雙方要堅持理性客觀地看待彼此戰略意圖，加強戰略溝通，增進戰略互信，防止戰略誤判」。

▲▼大陸外交部發言人陸慷。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人陸慷。（圖／CFP）

他呼籲，要堅持中美合作的大方向，不斷拓展互利合作領域，更好地惠及兩國人民，防止兩國關係大局受到干擾。

陸慷說，面對新機遇新挑戰，中方願同美方一道，落實習近平主席和美國總統川普在阿根廷會晤達成的重要共識，在互惠互利基礎上拓展合作，在相互尊重基礎上管控分歧，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

►►中美建交四十年　王毅一句話「神比喻」要美為貿易戰解套

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關鍵字：中美貿易,中國,美國,川普,外交部,陸慷,王毅,習近平,中美貿易戰,中美關係

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