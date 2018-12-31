消防替代役「水壓測試爆管」砸斷手　消防局國賠18萬

▲消防替代役在進行水壓測試時被砸斷手，新竹縣消防局判國賠18萬。（圖／新竹縣消防局提供）

突發中心／新竹報導

龔姓消防替代役男2016年在竹東分隊時，與隊員測試水壓，因水車螺牙爆開，導致水龍彈開打斷龔男右手，龔男退役後因舊傷反覆發作無法好好工作，認為新竹縣消防局在消防水車管理有缺失，導致他受傷，無法好好更工作，向法院提出國賠153萬元。新竹地院審理後，判新竹縣消防局賠償18萬1052元。

判決指出，龔男2015年9月分發到新竹縣消防局竹東分隊擔任消防替代役，負責內勤工作及支援外勤工作。2016年7月間到竹東1棟大樓執行送水測試勤務，龔男站在傅姓消防隊員旁待命。測試時，傅員僅以一手扶壓，水車螺牙爆開，整支水龍彈開，打到龔男，造成他右手拇指關節脫臼移位、無名指骨折，8月退伍後仍在治療及復健，無法工作。



2017年龔男因擔任送貨員，常搬重物，3個月後卻因先前傷勢影響，導致「右拇指活動範圍受限制、不能搬運重物」的後遺症，無法當送貨員及其他工作而離職。



龔男提出國賠，主張他服替代役期間，屬授權公務員，不應排除國家賠償法的適用。消防水車是由國家設置，方便消防隊員救災救難的設施，屬供公務使用之設施，消防局是事實上管理者，新竹縣消防局均應確保該消防水車不對人民造成損害。依國家賠償法，因公有公共設施的設置或管理有欠缺造成人民的損害，無論國家是否出於故意或過失都要負賠償責任。



龔男受傷是因消防水車螺牙爆開所致，無論消防局是否因過失未維護，或設備老舊、年久失修，都是消防局對消防水車管理有欠缺，導致他有損害，因此便應負國家賠償責任。主張消防局應負醫藥費1萬1293元，工作損失25個月餘工作損失52萬4667元，精神撫慰金1百萬元，共請求國賠153萬5960元。



新竹縣消防局向法院表示，龔男不適用國賠，當時龔男為求一時之便，站立於水車旁，致造成自身受傷，龔男受有損害，但與消防水車的設置管理並無相當因果關係。龔男並未喪失或減少工作能力，他請求賠償其醫療費及工作損失、精神慰撫金100萬元，顯然過高而不合理。



法官調查，龔男當天協助消防勤務，而處身消防水車旁，螺牙突然鬆脫、爆開而遭傷右手，有相當因果關係，因此龔男主張新竹縣消防局應負國賠責任有理，判賠18萬1052元。