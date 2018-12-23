妻「力阻攻頂」擋死神！軍法官2度獨衝波津加山…失聯2日臥屍河床

▲陳姓軍法官獨攀波津加山失蹤2日，被尋獲時倒臥在河床旁已經明顯死亡。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者莊智勝／台中報導

航特部陳姓上校軍法官（46歲）20日獨攀波津加山，但卻自此失聯2日，直到22日下午被軍警消尋獲時，已經成了一具冰冷遺體。家屬難過地表示，事實上陳男19日就曾挑戰獨攀波津加山，但當時並未成功攻頂，疑似是為此心有不甘，20日才又再次獨自上山，沒想到卻發生憾事。

警方調查，陳男於航特部台南歸仁營區擔任上校軍法官，19日北上到台中和平區陸軍麗陽營區授課，當天課程結束後獨自一人攀上波津加山，還拍照傳LINE與妻子分享，但當時已經是下午4點多，天色逐漸轉暗，陳妻擔憂丈夫安危，力勸其盡速下山，陳男只好放棄攻頂，平安折返。

未料事隔僅短短一天，陳男瞞著家人再次獨自挑戰波津加山，直到21日未依規定時間返回營區，家屬撥打電話也聯繫不上，這才驚覺出事，急忙報案請求消防局協助。

家屬供稱，陳男平時熱愛登山，時常利用工作空檔上山健行，推測應是19日當天遭妻勸阻未能攻上波津加山頂，心有不甘下20日又再攻山。

台中市消防局接獲通報後，會同軍、警共百餘人入山搜索，直到22日下午13時45分終於在步道3.2K處下方400公尺的河床旁發現陳男身影，但當時陳已無生命徵象、明顯死亡。

消防局呼籲，民眾登山時應結伴同型，並確保攜帶足夠的照明設備、水、糧食、雨具、手機、無線電、哨子等；且現時序入冬，天色晚得快，民眾登山前務必事先規劃好路線，依個人腳程、體力安排下山時間，如若真不幸在山區迷途，可立即與消防局聯繫呼救，注意保暖並留在原地等待救援。

▼消防局呼籲民眾登山時應結伴而行，以免發生危險時求助無門。（圖／記者李忠憲翻攝）