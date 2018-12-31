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嗨到2019！姐姐、阿妹尬盧廣仲　北台灣10縣市跨年演唱會總整理

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▲▼2018台北市跨年晚會。101跨年煙火,101煙火,2018101跨年煙火（圖／記者季相儒攝）

▲北台各縣市跨年晚會總整理。（圖／記者季相儒攝）

突發中心／台北報導

倒數迎接2019年！全台各縣市都有不同的跨年活動，不管是藝人開唱或是精彩的煙火秀，就是要讓民眾一起感受新年歡樂氛圍，而《ETtoday新聞雲》也特別整理北台灣、南台灣各縣市活動資訊，開始準備High翻新2019吧！

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【台北市】
●狂放電台北最HIGH新年城
時間：19:00-01:00
活動地點：市府前市民廣場
演唱會卡司陣容：張惠妹、頑童MJ116、安那、吳思賢、MC耀宗、陳瑞斌、浩室酷姬、謝和弦、蕭秉治（廷廷）、鼓鼓、電競（邰智源、TOM）
演唱會主持人：陳建州、天心、海裕芬
活動詳情：台北市政府官網 

▲▼臺北跨年彩排,阿妹張惠妹。（圖／記者李毓康攝）

▲阿妹張惠妹現身台北跨年彩排。（圖／記者李毓康攝）

●美麗華TONIGHT to NINE 2019嗨翻跨年夜
時間：20:00開始
活動地點：美麗華1F水舞廣場
演唱會卡司陣容：陳勢安、李佳薇、李宣榕、吳卓源、滅火器樂團、李英宏等。
演唱會主持人：Dennis、宇宙林思宇
活動詳情：美麗華百樂園粉絲專頁

【新北市】
2018 淡水曙光祭 Reborn/Wow Taiwan
時間：14:00-01:00
活動地點：淡水海關碼頭
演唱會卡司陣容：老王樂隊、BeatsOnEyes ft.理化兄弟pcb.com.tw、椅子樂團The Chairs、Control T、克里夫Cliff等
活動詳情：2018 淡水曙光祭 Reborn/Wow Taiwan粉絲專頁

【桃園市】
2019就愛桃園擁抱美好
時間：19:00
活動地點：桃園高鐵站前廣場
演唱會卡司陣容：謝金燕、HIGHLIGHT李起光梁耀燮、畢書盡、李玉璽、陳彥允、陳芳語、艾怡良、李佳薇、翁立友、田亞霍、孟耿如、宇宙人、Lami Girls、大改樂團、BOXING等
活動詳情：官網

【新竹】
新竹尖山鄉跨年晚會
時間：17:00-01:00
活動地點：尖石鄉公所前廣場
演唱會卡司陣容：鯰魚哥、吉瓦絲、金曲女歌手呂薔、布農好聲音希本伊斯南冠、吉瓦絲、巴宴爾
活動詳情：新竹尖石鄉旅遊粉絲頁

【苗栗】

今年未舉辦跨年活動，將於1月1日上午6時起，於苗栗縣政府第一辦公大樓前廣場舉辦「南北攜手躍進 山海共享慢活」苗栗縣108年元旦升旗典禮。

【台中】
●「依舊幸福花現台中跨年晚會」
時間：18:00
活動地點：麗寶樂園第二停車場
演唱會卡司陣容： 伍佰&CHINA BLUE、盧廣仲、八三夭、艾怡良、陳芳語、鼓鼓、安心亞、茄子蛋、許富凱、李千那、方炯鑌、小男孩樂團、白安等。
活動詳情：官網

▲▼花甲男孩轉大人慶功-盧廣仲。（圖／記者黃克翔攝）

▲盧廣仲將現身台中跨年晚會。（圖／記者黃克翔攝）

●搖滾台中2019台中跨年音樂祭
時間：13:00
活動地點：台中圓滿戶外劇場暨文心森林公園
演唱會卡司陣容：閃靈、滅火器樂團、告五人、四分衛、三十萬年老虎鉗、八三夭、糜先生、消波塊樂團等。
活動詳情：官網

●美麗山城跨年晚會
時間：18:00
活動地點：東勢河濱公園
演唱會卡司陣容：王識賢、周定緯、DJ DIDI、王笠人、胡鬧一番、劉劭希、黃仁善、梁卉淇、火力全開樂團等。
活動詳情：台中市東勢區公所粉絲專頁

【南投】
●南投縣跨年晚會
時間：19:00
活動地點：南投縣立體育場
演唱會卡司陣容：安心亞、三十萬年老虎鉗、孫盛希、糜先生、向蕙玲、陳思函等
活動詳情：2019南投閃耀新年心 跨年晚會粉絲專頁

●南投清境星空電音迎雪跨年派對
時間：19:00
活動地點：清境農場遊客休閒中心停車場
演唱會卡司陣容：蜆仔、堯堯、陳零九、王艷薇、反骨男孩、李建軒、派對兄弟、ECHO、DJ BELLA等
活動詳情：親近台灣 清境觀光協會粉絲專頁

【花蓮】
太平洋觀光節
時間：20:00
活動地點：六期重劃區
演唱會卡司陣容：畢書盡、廷廷、JR紀言愷、袁詠琳、子閎、羅平、黃國倫、明杰、袁詠琳、Erika、阿喜、盧學叡、陳夢晨等。
活動詳情：花蓮觀光資訊網

▲▼Daniel Wong 2018秋冬秀 <愛丁堡狂想曲>,藝人背板,畢書盡。（圖／記者季相儒攝）

▲畢書盡即將嗨翻花蓮跨年。（圖／記者季相儒攝）

【宜蘭】
●宜蘭熊讚跨年晚會
時間：19:00
活動地點：新月廣場
演唱會卡司陣容：成語蕎、NOOVY、原子邦妮、邵雨薇、周興哲、黃品源、安那、J.SHEON、有感覺樂團等。
活動詳情：宜蘭市跨年晚會粉絲專頁

●羅東跨年晚會
時間：19:00
活動地點：羅東中山公園廣場
演唱會卡司陣容：謝和弦、王笠人、黃少谷、爽樂團、犀牛甜心等
活動詳情：羅東觀光旅遊網

【基隆】
BIGBAND基隆市跨年晚會」
時間：20:00
活動地點：基隆港西三倉庫旁停車場
演唱會卡司陣容：滅火器、台客電力公司、搖滾大嬸、老王樂團、董事長樂團等。
活動詳情：官網

▼滅火器樂團。（圖／記者攝影中心攝)

▲▼2018第29屆流行音樂金曲獎頒獎典禮星光大道,滅火器樂團。（圖／記者攝影中心攝)

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關鍵字：張惠妹,盧廣仲,跨年,演唱會,煙火

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