嗨到2019年！義大999秒煙火點亮高雄　南台灣8縣市跨年演唱會總整理

2018年的最後一天，大家要去跨年還是窩在家看電視？國立故宮博物院小編今（31日）PO出5張典藏畫作，清楚的描繪出元旦假期，民眾最寫實的一面，包括了跨年「人擠人型」、孤單「邊緣型」、約趴「狂歡型」、不跨年「補眠型」，以及元旦「熱血追日型」，網友大讚「用古畫配時事，有趣」。