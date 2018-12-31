嗨到2019年！義大999秒煙火點亮高雄　南台灣8縣市跨年演唱會總整理

▲義大跨年煙火；南台灣8縣市跨年演唱會總整理。（圖／義大世界提供）
突發中心／台北報導
倒數迎接2019年！全台各縣市都有不同的跨年活動，不管是藝人開唱或是精彩的煙火秀，就是要讓民眾一起感受新年歡樂氛圍，而《ETtoday新聞雲》也特別整理北台灣、南台灣各縣市活動資訊，開始準備High翻新2019吧！
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【彰化】
●2019彰化市跨年晚會
地點：彰化市成功社區活動中心前旭光西路
時間：18:20
演唱卡司陣容：吳申梅、林采欣、黃妃、金志遙等。
●2019彰化縣大村鄉跨年聯歡晚會
地點：大村鄉火車站西側廣場
活動時間：21:00
演唱卡司陣容：方千玉、林珮君、林芷薇、高瑞屏等。
【雲林】
●雲林劍湖山世界
地點：劍湖山樂園
活動時間：19：30
主持人：沈玉琳、阿諾
演唱卡司陣容：朱俐靜、孫盛希、法蘭黛樂團、陳零九、田亞霍等。
【嘉義】
●嘉義「迎接2019全嘉藝起來跨年晚會」
地點：嘉義市立體育場
主持人：GINO、黃瑄
活動時間：15：00
演唱卡司陣容：許書豪、李千那、嚴正嵐、金志遙、董育君等。
【台南】
●台南「心時代跨年晚會」
地點：高鐵台南站旁高鐵特區
活動時間：18：00
主持人：小鐘、莎莎、郭彥均、李懿
演唱卡司陣容：茄子蛋、宇宙人、吳汶芳、蔡旻佑、曾沛慈、翁立友、愷樂、大支、陽光男孩、謝銘祐、蕭煌奇、玖壹壹。
【高雄】
●愛sharing 一起麥向2019跨年晚會
地點：高雄夢時代時代大道
活動時間：19：00
主持人：浩角翔起、艾力克斯、Janet
演唱卡司陣容：周湯豪、八三夭、丁噹、黃小琥、愷樂、周興哲、安心亞、阿達等。
●2019跨年「紫耀義大 義起享樂」 999秒3D藝術煙火點亮高雄
地點：義大世界
活動時間：23：59
6個最佳觀賞點如下：
綜合教學大樓前的百階梯
科技大樓前平台
理工大樓前
體育館活動中心前
學生宿舍前草皮
大門旁草皮
●草衙道跨年晚會 涎嘻瘋派對 讓您玩不完！
地點：大魯閣草衙道
活動時間：19：00
演唱卡司陣容：BCW、城市雨人樂團、賴慈泓、康峻維、HIT FM90.1元氣DJ FIFI等。
【屏東】
●屏東「K歌年代」跨年晚會
地點：屏東市體育館戶外廣場
活動時間：19：30
主持人：NONO
演唱卡司陣容：黃乙玲、許富凱、朱俐靜、BOXING、施文彬、許書豪、孫淑媚、朱海君、草屯囝仔、謝金燕等。
●2019屏東「安和樂利 幸福鹽埔」跨年晚會
地點：鹽埔國中重劃區
活動時間：20：00
主持人：子翔、宛儒
演唱卡司陣容：一綾、林良歡、施文彬、江志豐、董育君、吳俊宏、楊哲、黃乙玲。
●2019屏東阿里港跨年晚會
地點：里港鄉過江河堤公園
活動時間：20：00
主持人：簡妤秦、黑面
演唱卡司陣容：江志豐、陳雷、豆花妹、劉福助、張語噥、莊振凱、陳思安、楊琳、戴梅君。
【台東】
●2019台東縣歲末系列活動-星願新願
地點：海端鄉布農族文化館廣場
活動時間：18：00
演唱卡司陣容：王宏恩、馬詠恩、台玖線樂團、I-WANT星勢力等。
●2019台東縣海端鄉跨年晚會
地點：海端鄉布農族文化館廣場
活動時間：18：00
演唱卡司陣容：王宏恩 Biung、馬詠恩、台玖線樂團、I-WANT 星勢力、東布青 - 巴尼青年空間、SP 山平樂團、輔仁大學努瑪社。
【金門】
●2019金門跨年晚會金彩新未來
地點：金門縣立體育館後方廣場（金門縣金城鎮民族路261號）
活動時間：20：00
主持人：梁赫群、小禎
演唱卡司陣容：戴愛玲、梁文音、文慧如、黃文星、月亮姐姐、太陽哥哥、陳隨意、蘇宥蓉、Karencici。
【馬祖】
●2019豬事順心 好運道馬祖 跨年晚會
地點：介壽澳口公園
活動時間：20：00
主持人：唐從聖
演唱卡司陣容：曉培Shino、NONAME余荃斌、羅美玲、STAR樂團。