詹雅雯高雄夢時代跨年演唱破局　不想唱《今年一定會好過》

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任後的首次跨年晚會，主持群找來浩角翔起、Janet及艾力克斯，卡司則有周湯豪、安心亞、黃小琥等輪番，不過先傳也有傳出會找來台語歌后詹雅雯，不過卻為了不想表演《今年一定會好過》這首歌，婉拒邀約，詹雅雯和韓國瑜同台已破局。



▲詹雅雯婉拒在夢時代跨年演唱會表演 。（圖／記者翻攝詹雅雯臉書）

高雄夢時代跨年演唱會受邀的詹雅雯，主辦單位民視原本開出兩首歌單，《深情海岸》、《今年一定會好過》，一開始雙方都談得非常愉快，也將演出費用匯給了詹雅雯方面，但是後來詹雅雯方面又將演出費用給退了回來，不排除是擔心因為這兩首歌，似乎有著濃濃的政治色彩。

▲詹雅雯在臉書回應婉拒演出的原因 。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市觀光局長潘恆旭證實了這件事，潘恆旭表示當初有想要找詹雅雯來唱歌，所以把這個想法傳遞給了承辦單位民視來邀請，當時也規劃了《深情海岸》、《今年一定會好過》這兩首最適合應景跨年的歌曲，但是詹雅雯的經紀人在事後表示並不想演唱這兩首歌，後來主辦單位民視認為若是在跨年時，無法演場這兩首應景歌曲，站在為了節目效果跟收視率的立場考量後，才決定取消原定已經敲定的行程，高雄市政府尊重民視決定。

藝人詹雅雯則是在自己臉書上頭回應：「感恩高雄夢時代主辦高雄跨年晚會，由承辦的民視電視台窗口邀請，雅雯受邀演出。由於從接到邀約至今時間相當匆促，對於晚會演出內容，承辦單位與雅雯工作室未能洽談協調好細節，所以本次雅雯的演出，承辦單位臨時喊卡。雙方和諧洽議⋯期待未來再合作」，同時也會到高雄度過跨年夜，表達自己愛高雄、支持高雄的心永遠不變。

▲詹雅雯婉拒夢時代跨年演唱會表演 。（圖／記者翻攝詹雅雯臉書）