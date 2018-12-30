國民黨太陽們轉型第一步　孫大千勸：拋掉「自戀偶像包袱」





▲被視為「國民黨」4大太陽的馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

國民黨在2018九合一大選中拿下15縣市，其中韓國瑜努力打入深綠鐵票倉高雄，順利贏得市長寶座，成為選舉中最大看頭。選前不斷呼籲國民黨大老們別去沾「韓流」光環的前立委孫大千，30日在臉書上提出，國民黨太陽們轉型的第一步，就是要拋棄「自戀的偶像包袱」。

孫大千說，「國民黨的太陽們轉型的第一步，就是要先拋掉『自戀的偶像包袱』」政治人物本來就是來自於人群，並不是貴族階級，也沒有高人一等。在新時代的政治模式中，政治人物應該跟民眾一起呼吸，一起感受。唯有如此，才能夠從庶民的角度看到問題，用庶民的語言來進行對話。

孫大千表示，政治人物應主動展現勇於承擔的魄力和態度，明明是自己想要參選，又何必要扭扭捏捏的推給人民，推給因緣，甚至推給中常委，「不管是黃袍加身，或者是推舉擁戴的這種舊時代的老戲碼，只會讓台下的觀眾看了覺得噁心而已。」

孫大千提到，政治人物應負責地告訴人民，他所看到的問題，以及解決問題的方法。如果現在才要下鄉感恩去「傾聽人民的聲音」，那不正是說明他什麼準備都沒有做嗎？如果還要「回去想一想」，更是令人匪夷所思，到現在要不要選為什麼還需要想一想呢？如果開口閉口就是要「回應人民的期待」，他連計劃都沒有提出來，怎麼會有人對他會有期待呢？這種欠缺邏輯的「使命感」，看在人民的眼中，不是自取其辱嗎？

最後，孫大千強調，「這是一個強調真實的年代。不必要的擦脂抹粉，和多餘的文字遊戲，只不過是選民眼中老派的演員。不管演得如何入戲逼真，終究還是一場戲罷了。如果是你，你會去投給一位演員嗎？」