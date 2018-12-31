　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

2019年元旦台南跨年晚會、迎日出　交通疏導資訊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市政府提供2019年元旦台南跨年晚會、迎日出　交通疏導資訊，供民眾參考。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市政府提供2019年元旦台南跨年晚會、迎日出　交通疏導資訊，供民眾參考。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2019年元旦台南跨年系列活動北門井仔腳賞夕陽、高鐵台南站前廣場跨年晚會、西拉雅二寮迎曙光活動及虎頭埤元旦升旗健行活動，相關交通管制與疏導措施如下：

一、 北門井仔腳賞夕陽：賞夕陽活動當天下午2時30分實施交通管制（南10路段）及提供接駁車，每10分（視搭乘人數機動調整）一班，於每個接駁站往返井 仔腳接駁(道路上設有接駁站指引牌)。1、接駁時段：去程：各停車場→活動會場（泰安宮）14時30分~16時50分。回程：活動會場（泰安宮）→各停車場17時30分~18時30分。2 接駁地點：金稜宮前、水晶教堂、北門遊客中心廣場、西山村西保宮、泰安宮。3、活動停車場： 金稜宮旁運動公園停車場（300輛）、北門遊客中心廣場（350輛）、南10線鄰接管仔山道路兩側空地（300輛）、泰安宮後方（80輛）、興安宮前空地停車場（20輛）、北門區農會前空地（20輛）、台電北門服務所前廣場，171縣道旁、南15線、南10線、省道台17線部分路段旁單向停車。12月31日活動當日為避免人車擁塞，請遊客停車於上述停車場，再搭乘接駁專車，可避免會場周邊道路壅塞，相關資訊可至雲嘉南濱海國家風景區管理處官網(http://swcoast-nsa.travel)查詢。

▲台南市政府提供2019年元旦台南跨年晚會、迎日出　交通疏導資訊，供民眾參考。（圖／記者林悅翻攝）

二、 跨年晚會：2019年跨年晚會會場於高鐵台南站前廣場，相關交通管制及疏導措施如下：1、高鐵台南車站載客區調整：配合2019台南市跨年晚會活動，高鐵台南車站載客區，由原武當路調整於歸仁大道（東側），時段：自2018年12月31日12時起至2019年1月1日3時止，請開車前往載客的民眾，行經歸仁大道（西側），於歸仁十二路左轉至歸仁大道（東側）載客區，並請配合現場員警指揮行車，以維交通安全及秩序。

2、自行開車往會場進場動線： (1) 由台86線大潭交流道→中正南路左轉→歸仁八路→公、民營停車場或由歸仁大道以東路邊停車。 (2) 國道1號仁德交流道下→仁德中山路往東→歸仁大道右轉→歸仁七路→歸仁大道以東路邊停車。3、 晚會結束散場動線採台39線(高鐵橋下道路)東西分流。4、會場周邊停車規劃有汽車5300席格位；機車：5600席格位。5、公車接駁疏運： (一)高鐵免費接駁車（進場）：2018年12月31日18時起加密原免費接駁車服務，1、市府線：雙向往返共134班，班距約為5-20分鐘，最末發車時間22時55分。2、奇美線：雙向往返共110班，班距約為5-30分鐘，最末發車時間22時30分。(二)高鐵免費接駁車（散場）：(2019年1月1日0時起至疏散完最後一名乘客止)；1、市府線：依載客情形彈性發車，坐滿即發車。2、奇美線:依載客情形彈性發車，坐滿即發車。6、配合活動台鐵加班車資訊（2019年1月1日加開班次）如下：計7班次：(1) 沙崙→台南（區間車）0時25分／0時45分。 (2) 沙崙→嘉義（區間車）1時5分／1時42分／1時50分。 (3)台南→嘉義（區間車）2時41分；(4)台南→高雄（區間車）1時33分。7、會場周邊道路規劃為行人徒步區。相關交通資訊可上台南市政府網站(https//www.tainan.gov.tw)首頁查詢。

三、西拉雅二寮迎曙光活動交通管制及疏導措施如下：1、交通管制： (1)台南市新化區、龍崎區、左鎮區南168區道（台19甲省道至南171區道），含禁止路邊停車；管制時段自108年1月1日1時起至10時止。(2) 徒步區路段：台南市左鎮區、龍崎區、關廟區南162區道（南168區道至182市道）；管制時段自108年1月1日0時起至10時止。 2、區外停車區內接駁：虎踞營區(入口位於新化區中興路上)，提供約385個汽車停車格與345個機車停車格，採用預先索取入場票券機制，民眾需憑「入場票」進入停車場與所有活動場域，入場民眾請依照現場警察及工作人員指揮停車後轉搭乘接駁車。相關訊息請上西拉雅國家風景區管理處官網(https://www.siraya-nsa.gov.tw)查詢。

四、虎頭埤元旦升旗及健行活動交通管制及疏導措施如下：1、管制時段：自108年1月1日1時起至10時止。2、管制路段：台南市新化區南175區道（南172區道至南168區道）。3、管制車種：禁止車輛進入。

五、有關元旦連假期間國道1號仁德交流道、大灣交流道、永康交流道及台1線341K-342K 奇美博物館、台南都會公園路段鄰近道路號誌，台南市政府交通局循例調整時制以維持交通順暢，並請用路人遵守相關交通管制措施，依執勤員警、交通疏導人員指揮通行及注意行車安全。

ET快訊
娶初音1個月超幸福　日痴情男燦笑：她要我好好珍惜她
賴琳恩「光溜溜只遮重點」！爆尺度床照PO網嬌喊：舒服
嘉義曾勁堯紅了！駁二停車場人肉佔位超嗆

關鍵字：2019,元旦,台南,跨年晚會,迎日出,交通疏導,資訊

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

騎士消失南橫山區1年「被發現已成白骨」　2男驚恐一晚

巧！六福皇宮主廚5年前偷車、5年後搶銀行　都是他抓的

彰化咖啡店兇殺！36cm武士刀「刺穿背後」捅2刀斃命　狠男羈押禁見

一夜情到一半變性侵！他挨揍逼簽1800萬本票　無罪逆轉判3年2月

不滿轉型正義70年未實現　激動男228追思會燒國旗起訴

汐止保齡球式車禍！　貨車駕駛精神恍惚追撞17輛汽機車

台南瘋跨年／2019台南跨年三部曲　主軸「200之約、鹽定井仔腳」

2019年元旦台南跨年晚會、迎日出　交通疏導資訊

台中市元旦送3千份「國旗運動毛巾」　內藏著名景點

花蓮瘋跨年／畢書盡壓軸倒數　吳萼洋李麗芬合體跨世紀對唱

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

郭子乾「韓國瑜→柯文哲」只花20秒　《悶鍋出任務》從後台演到幕前

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

綁鞋帶坐垮攤車還留紙條求償　網批：現在肇事的比較委屈？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降

因電影分級5歲兒被拒絕賣票　恐龍爸暴走「等你下班揍你」

清水地熱新規劃日式風格登場　冷天必煮！暖暖溫泉蛋、玉米

許維芳組曲《等你下課+最長的電影》 一回來就遭待定...淚灑攝影棚

JIN搭燦烈.多賢「差點防彈問候」　V生日謝A.R.M.Y：會摘天上星星給你

台南瘋跨年／2019台南跨年三部曲　主軸「200之約、鹽定井仔腳」

2019年元旦台南跨年晚會、迎日出　交通疏導資訊

台中市元旦送3千份「國旗運動毛巾」　內藏著名景點

花蓮瘋跨年／畢書盡壓軸倒數　吳萼洋李麗芬合體跨世紀對唱

苗栗迎新年／元旦升旗迎曙光　小國旗+摸彩券有好康

彰化瘋跨年／「非常女」黃妃晚間登場　120秒煙火倒數衝天

台東迎新年／三仙台迎曙光許願　太麻里比基尼路跑搶眼

桃園瘋跨年／電音天后開場　還有「Highlight的起光＆耀燮」

高雄瘋跨年／夢時代跨年攻略看這邊　周湯豪壓軸

苗栗巨型章魚溜滑梯開放首日破千人　草皮遭踐踏已受損

影／淡水中山市場扒手直擊！婦人遭左右包夾　秒被偷5800元

國道頭份段2休旅車追撞嚴重凹陷　2家庭9人傷

「陸團一條龍」發大財？正反狂戰　蔣月惠：壓迫底層百姓生存權力

川習年末通話　環時：國人應淡定...這是大國的標配！

SM新男團一月出道！7人全是熟面孔　「團名是中文」藏玄機

媽問「最醜的是誰？」　誠實阿金秒撲爸狂揮：就是他！

亞足賽／10大值得關注賽事（上）　四屆冠軍日本出戰土庫曼

台南瘋跨年／2019台南跨年三部曲　主軸「200之約、鹽定井仔腳」

柴逛寵物店「咬恐龍」強迫買玩具　媽尷尬：身上錢不夠

Wanna One 31日正式解散！　韓媒爆「公開行程剩這幾天」

去超商買熱湯只帶500元　狗狗咬恐龍逼結帳...媽傻眼

地方熱門新聞

響應全台首富！獸醫院急診費漲6..

台中跨年　交管措施照過來！

低調娶媳婦難掩開心　 賴：沒請..

阿里山公路旁釣蝦園區　親子共遊..

獨／高雄後山傳說　「黑森林墓園..

台東歲末跨年晚會　SAYA擔綱..

翁全身抖動大笑！土地公降駕迎媽..

苗栗巨型章魚溜滑梯太夯　草皮已..

台南市議員吳通龍涉詐助理費起訴

許淑華被指涉貪　擬向壹週刊抗議

郭國文號召啟動「新民進黨運動」

三仙台曙光許願　太麻里比基尼路..

夜宿新歡家　許淑華私事放心底

桃園跨年晚會　超強卡司輪番獻唱

更多熱門

相關新聞

畢書盡花蓮倒數　吳萼洋李麗芬合體對唱

花蓮跨年大驚喜！在花蓮縣政府熱情邀請下，最新以蜂蜜檸檬爆紅的吳萼洋將登上「2019太平洋觀光節」活動舞台與李麗芬合體演唱「愛江山更愛美人」，網友號稱是「全台跨年最受期待的夢幻組合」。節目壓軸由畢書與現場民眾共同倒數跨年，歡迎國內外遊客一起到花蓮迎接璀璨閃耀的2019年！

三仙台曙光許願　太麻里比基尼路跑

跨年元旦怎麼過故宮小編5圖神解釋

台中跨年　交管措施照過來！

屏東6場跨年晚會　元旦墾丁龍磐草原迎曙光

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

男粉貼黑歷史　高嘉瑜崩潰：你故意的

李光洙認愛李善彬！

言承旭回應了！揭與田家達真實關係

五迷舉手點「這首歌」阿信傻眼了

恐怖3秒看他沒呼吸！翁撞死20歲騎士

女房仲太正！已婚男公事談到床上

公主女友怕辣！暴吼奶奶：要說幾次

賴清德「高學歷超正媳婦」曝光！

網對比蔡瑞雪「原圖vs.開濾鏡」嚇歪

肉腸躲2次安檢入境！網紅自首省20萬

向朋友討錢碰壁　他剩300元要撐12天

金牛夫送街友外套　妻生氣又感動原因曝

7歲兒搭纜車亂動「半空墜落」！廖家儀嚇瘋

新娘米篩遮頂　內行人一看秒懂

柯佳嬿一嘟嘴…坤達秒懂「老婆需求」

更多

最夯影音

更多

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

郭子乾「韓國瑜→柯文哲」只花20秒　《悶鍋出任務》從後台演到幕前

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

綁鞋帶坐垮攤車還留紙條求償　網批：現在肇事的比較委屈？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面