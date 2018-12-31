2019年元旦台南跨年晚會、迎日出　交通疏導資訊

▲台南市政府提供2019年元旦台南跨年晚會、迎日出 交通疏導資訊，供民眾參考。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2019年元旦台南跨年系列活動北門井仔腳賞夕陽、高鐵台南站前廣場跨年晚會、西拉雅二寮迎曙光活動及虎頭埤元旦升旗健行活動，相關交通管制與疏導措施如下：

一、 北門井仔腳賞夕陽：賞夕陽活動當天下午2時30分實施交通管制（南10路段）及提供接駁車，每10分（視搭乘人數機動調整）一班，於每個接駁站往返井 仔腳接駁(道路上設有接駁站指引牌)。1、接駁時段：去程：各停車場→活動會場（泰安宮）14時30分~16時50分。回程：活動會場（泰安宮）→各停車場17時30分~18時30分。2 接駁地點：金稜宮前、水晶教堂、北門遊客中心廣場、西山村西保宮、泰安宮。3、活動停車場： 金稜宮旁運動公園停車場（300輛）、北門遊客中心廣場（350輛）、南10線鄰接管仔山道路兩側空地（300輛）、泰安宮後方（80輛）、興安宮前空地停車場（20輛）、北門區農會前空地（20輛）、台電北門服務所前廣場，171縣道旁、南15線、南10線、省道台17線部分路段旁單向停車。12月31日活動當日為避免人車擁塞，請遊客停車於上述停車場，再搭乘接駁專車，可避免會場周邊道路壅塞，相關資訊可至雲嘉南濱海國家風景區管理處官網(http://swcoast-nsa.travel)查詢。





二、 跨年晚會：2019年跨年晚會會場於高鐵台南站前廣場，相關交通管制及疏導措施如下：1、高鐵台南車站載客區調整：配合2019台南市跨年晚會活動，高鐵台南車站載客區，由原武當路調整於歸仁大道（東側），時段：自2018年12月31日12時起至2019年1月1日3時止，請開車前往載客的民眾，行經歸仁大道（西側），於歸仁十二路左轉至歸仁大道（東側）載客區，並請配合現場員警指揮行車，以維交通安全及秩序。

2、自行開車往會場進場動線： (1) 由台86線大潭交流道→中正南路左轉→歸仁八路→公、民營停車場或由歸仁大道以東路邊停車。 (2) 國道1號仁德交流道下→仁德中山路往東→歸仁大道右轉→歸仁七路→歸仁大道以東路邊停車。3、 晚會結束散場動線採台39線(高鐵橋下道路)東西分流。4、會場周邊停車規劃有汽車5300席格位；機車：5600席格位。5、公車接駁疏運： (一)高鐵免費接駁車（進場）：2018年12月31日18時起加密原免費接駁車服務，1、市府線：雙向往返共134班，班距約為5-20分鐘，最末發車時間22時55分。2、奇美線：雙向往返共110班，班距約為5-30分鐘，最末發車時間22時30分。(二)高鐵免費接駁車（散場）：(2019年1月1日0時起至疏散完最後一名乘客止)；1、市府線：依載客情形彈性發車，坐滿即發車。2、奇美線:依載客情形彈性發車，坐滿即發車。6、配合活動台鐵加班車資訊（2019年1月1日加開班次）如下：計7班次：(1) 沙崙→台南（區間車）0時25分／0時45分。 (2) 沙崙→嘉義（區間車）1時5分／1時42分／1時50分。 (3)台南→嘉義（區間車）2時41分；(4)台南→高雄（區間車）1時33分。7、會場周邊道路規劃為行人徒步區。相關交通資訊可上台南市政府網站(https//www.tainan.gov.tw)首頁查詢。



三、西拉雅二寮迎曙光活動交通管制及疏導措施如下：1、交通管制： (1)台南市新化區、龍崎區、左鎮區南168區道（台19甲省道至南171區道），含禁止路邊停車；管制時段自108年1月1日1時起至10時止。(2) 徒步區路段：台南市左鎮區、龍崎區、關廟區南162區道（南168區道至182市道）；管制時段自108年1月1日0時起至10時止。 2、區外停車區內接駁：虎踞營區(入口位於新化區中興路上)，提供約385個汽車停車格與345個機車停車格，採用預先索取入場票券機制，民眾需憑「入場票」進入停車場與所有活動場域，入場民眾請依照現場警察及工作人員指揮停車後轉搭乘接駁車。相關訊息請上西拉雅國家風景區管理處官網(https://www.siraya-nsa.gov.tw)查詢。



四、虎頭埤元旦升旗及健行活動交通管制及疏導措施如下：1、管制時段：自108年1月1日1時起至10時止。2、管制路段：台南市新化區南175區道（南172區道至南168區道）。3、管制車種：禁止車輛進入。



五、有關元旦連假期間國道1號仁德交流道、大灣交流道、永康交流道及台1線341K-342K 奇美博物館、台南都會公園路段鄰近道路號誌，台南市政府交通局循例調整時制以維持交通順暢，並請用路人遵守相關交通管制措施，依執勤員警、交通疏導人員指揮通行及注意行車安全。