「我哥還在車上」　霸門弟堵車門被拘留5天

▲霸門弟堵車門被拘留5天。（圖／翻攝楚天都市報，下同）

大陸中心／綜合報導

一輛T126／7次（成都－東莞東）的列車日前到達黃石站時，一名28歲于姓男子為了讓吳姓表哥下車，硬生生的堵住了車門，幾次被鐵路工作人員拉開後又執意堵門或竄至車廂外部連接處，導致列車誤點10分鐘。事後，武漢鐵路公安處罰于男行政拘留5日，並提報上級部門將其納入失信人員名單，半年不得乘坐火車。

據武漢鐵路公安處工作人員表示，于男（1990年出生）21日與表哥吳男等人，從湖北省隨州市乘坐T126/7次列車到黃石找工作。列車快到達黃石站時，吳男取行李時水杯不慎從包裡滑落，將鄰座一女子的貴重物品砸壞，兩人協商賠償未果，女子便報警；由於該女子的目的地是東莞，吳男就配合留在列車上接受調查；在列車到達黃石站時，于男等人先下了車，而在列車即將開車時，于男便堵住車門執意要求吳男也下車。

于男數次被工作人員拉開並執意喊，「我哥們還在火車上沒下車，火車不能走！」另外，正在巡邏的鐵路民警接到工作人員報警「有一名旅客霸住車門，列車已晚點！」就趕緊到現場控制于男。一開始，于男還振振有詞，後來在民警的教育下才道歉認錯。

警方表示，于男因阻礙列車運行危及行車安全，但因為是初犯，武漢鐵路公安處依據《中華人民共和國治安管理處罰法》規定，對其處以行政拘留5日。此外，于男在27日得知自己被鐵路部門納入失信人員名單，半年內不得乘坐火車，再次表示悔恨。