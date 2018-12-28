千年古鎮「李莊」延續學術香火　成四川兩岸交流新基地

▲李莊古鎮是四川省第三個「海峽兩岸文化交流基地」。（圖／翻攝川報觀察）

記者魏有德／上海──四川連線報導

位在四川宜賓的李莊古鎮，抗戰時期成為國民政府大後方重要的文化傳承根據地。中央研究院、同濟大學、北京大學文學研究所等學術機構，為了躲避戰火，暫時遷至於此。李莊古鎮經歷兩岸文化傳承延續的重要過程，被列為最新的兩岸交流基地。

▲民國33年，同濟大學畢業師生於李莊合影。（圖／翻攝川越海峽微信公眾號）

8年抗戰之際，李莊古鎮成了當時國立中央研究院、國立中央博物院、國立同濟大學、中國營造學社等學校機關的臨時避難所。包括傅斯年、董作賓、李濟、梁思成、林徽因等知名學者也聚集在李莊，將學術研究的種子延續下去。

近年，四川先後舉辦「海峽兩岸文化抗戰論壇」、「兩岸情、李莊行」等大型涉台活動，讓兩岸民眾重新認識宜賓李莊。據了解，曾經遷駐到李莊的抗戰文化機構和抗戰文化人的後代，也多次造訪李莊，使這古鎮成為海峽兩岸的感情聯繫的橋梁。

▲2018年在台灣舉辦的宜賓李莊文化與哪吒民俗文化交流活動。（圖／翻攝川越海峽微信公眾號）

大陸國台辦26日舉行的例行記者會上宣佈，最新批准的五家海峽兩岸交流基地，分別是四川宜賓李莊古鎮、福建寧德古田臨水宮、江蘇昆山慧聚廣場、北京中國人民抗日戰爭紀念館和北京臺灣會館。

發言人馬曉光指出，新設立的交流基地各具特色，既是當地重要的文化資產，同時也承載著兩岸同胞共同的歷史記憶和文化傳承。至此，宜賓的李莊古鎮成為「成都大熊貓繁育基地」、「北川地震遺址保護區」外，四川省第3座海峽兩岸交流基地。

