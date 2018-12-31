陸政策鬆綁！「韓市長團」3天拿到旅遊證　韓國瑜：大機場不是隨口講

地方中心／台南報導

近兩年陸客團急凍，而隨著國民黨九合一大選勝利以及高雄市長當選人韓國瑜帶起的效應，沉悶許久的陸客市場似乎重現生機；高雄市長當選人韓國瑜高舉的「貨出去，人進來」大旗，「韓流效應」預計會在明年3月真正發酵。不過就有大陸領隊向媒體表示，「3天就拿到旅遊證。」

高市旅行公會理事長吳盈良曾在日前指出，陸團來台前辦理入台證等相關程序，全程跑完時間至少要1個半月，預計明年1月中旬陸客來台人數才會更「有感」。他更表示，濟南團已經確定從2019年開始，就會分成5個架次，總共800人來台環島8天7夜，且因「南進南出」會在高雄待上2晚，1月13日的架次會有160人，這是2年來第一次有陸團包機來高雄。

▲韓國瑜市長在連假期間行程依舊是滿檔 。（圖／記者洪正達攝）



不過這幾天就有湖北的18人團來台8天7夜，指定要走韓國瑜的行程；大陸領隊向《TVBS》表示，「旅遊證3天就核發下來。」連他們自己也感到意外。

由此可以看見直航商機無限，這也讓韓國瑜在近日喊出興建「高屏國際大機場」的新想法。韓國瑜受訪時表示，「不是隨口講一講，是我競選的時候說，高雄市從280萬人口，未來10年、15年、20年，有可能經濟繼續衝刺，變400萬人到500萬人，那顯然小港機場是不夠用的，我怎麼會隨口講一講呢？南台灣經濟要往上衝，要面向國際化，所以我覺得高雄是非常需要一個國際型大機場。」

▲陸客參觀維格餅家，搶拍張志軍，試吃鳳梨酥。（圖／資料照）



另外據香港媒體《中評網》報導，黃健庭點出，韓流外溢的效應能到哪，還得要看民進黨政府願不願意釋出更多友善的態度，畢竟過去一段時間，台灣給大陸民眾的印象是不歡迎陸客、火燒車事件造成旅遊安全疑慮等，能不能馬上扭轉還不知道。而兩邊的中央都會影響到陸客來台的感受，大陸會不會有政策性鼓勵，也可以觀察。

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