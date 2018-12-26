新科議員選總統？　羅智強當出頭鳥：光頭被打到開花在所不惜

▲羅智強。（圖／翻攝自羅智強臉書）

政治中心／綜合報導

台北市新科議員羅智強26日在臉書表示，參選中華民國總統，不是為了個人勝選，而是理念勝利，因此，他要當二隻出頭鳥，一隻是「拋磚引玉」，給國民黨菁英壓力，另一隻是「投石問路」，藉此説一些黨內人士該説卻不敢説的話。

羅智強指出，要當兩隻出頭鳥，第一隻出頭鳥，「拋磚引玉」，給其他國民黨菁英壓力，要大家早早表態，不要再重演2016年「三催四請」的喬拱戲，這也是為什麼要對一卸任新北市長，就宣布參選總統的朱立倫表達肯定，因為這正是國民黨最缺的積極心、行動力。

羅智強也向搞「感恩之旅」的國民黨天王們喊話，「要選就選，快快宣布！到底在遮遮掩掩什麼？現在的選民，最厭惡的就是惺惺作態」

此外，羅智強表示，他還要當第二隻出頭鳥，「投石問路」，藉由參選總統，説一些黨內人士該説卻不敢説的話，包括他的第一宣言「我是台灣人，我是中國人，我的中國是中華民國！」，這句話幾乎已變成他的口頭禪。

▲羅智強後來剃了光頭。（圖／羅智強競選辦公室提供）

羅智強認為，「如果名字中有中國的「中國國民黨」，連自己是中國人都不敢講，還談什麼中心思想、核心理念？」，因此，別人不敢講、不敢做的，他來完成。

羅智強表示，當出頭鳥必然遭致萬箭穿心，但還是要當這隻討打的出頭鳥，因為他太了解國民黨「棒打出頭鳥」的文化，是如何壓抑國民黨內敢言的文化，讓國民黨積弱不振，被人民瞧不起；為了打破此文化，他願當那隻出頭鳥，「就算光頭被打到開花，也在所不惜！」

貼文一出，許多網友紛紛留言回應，「羅先生理念很棒！加油！」、「國民黨有智強哥真好」、「謝謝羅議員講出很多我們基層民眾的心裡想法，尤其對於我是中國人的解釋。」