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悼江丙坤　馬英九：對兩岸關係貢獻史上少有、全國罕見

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▲▼馬英九、江丙坤。（圖／翻攝自馬英九臉書）

▲馬英九、江丙坤。（圖／翻攝自馬英九臉書，下同）

政治中心／綜合報導

前總統馬英九27日表示，前海基會董事長江丙坤臨走前，他趕到加護病房，向江丙坤低聲告別，並肯定對國家、尤其是對兩岸關係的重大貢獻；他26日到三芝送江丙坤最後一程，並為江丙坤覆上國旗，「我內心有著深沈的悲痛與懷念」

馬英九在臉書提及昔日與江丙坤共戰情懷。民國82年，江丙坤與馬英九分別擔任經濟部長及法務部長，在隨後3年中，不論在行政院院會或立法院院會，都比鄰而坐，讓他有很多機會瞭解江丙坤的為人處事。

馬英九指出，江丙坤比自己大18歲，是台中高農苦學出身，省立法商學院畢業，並獲得國民黨第一屆中山獎學金留學日本，取得東京大學農業經濟學博士；同時也精通英、日文，熟悉經貿與外交事務，做人誠懇謙和、做事認真幹練，長官及同事們都很佩服。

▲▼馬英九、江丙坤。（圖／翻攝自馬英九臉書）

馬英九表示，民國97年他擔任總統後，特別邀請擔任過經濟部長、經建會主委、與立法院副院長的江丙坤，委屈出任海基會董事長一職，但江丙坤把這個職位發揮得淋漓盡致，任內簽下18個兩岸協議，使兩岸關係真正進入和平繁榮時代，是60多年來僅見，嘉惠無數兩岸人民及企業。

馬英九指出，海基會籌建新大樓時，江丙坤自行募款，沒讓政府出錢，對兩岸關係付出的心血與貢獻，史上少有，全國罕見，大家會永遠記得江丙坤的努力與成就；他26日到三芝送江丙坤最後一程，並在靈柩上覆上國旗，代表國家對江丙坤的肯定，也是最好的見證，「永別了，丙坤兄，望您一路好走。」

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