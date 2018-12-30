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台大也是國民黨開的？陳師孟批管中閔上任有「老大哥」擺平

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▲▼管中閔。（圖／記者謝盛帆攝）

▲管中閔。（圖／記者謝盛帆攝）

政治中心／綜合報導

教育部日前同意管中閔擔任台灣大學校長，並將在1月8日辦理就任。對此，監察委員陳師孟29日在個人部落格「尖尾週記」批評，管爺之所以成為今日的管爺，都是因為被後有「老大哥」幫忙擺平，更意有所指的說「台大『也』是國民黨開的。」

陳師孟指出，先前，監察院已經就台大校長遴選過程的行政違失，做出糾正台大與教育部的決定，但因管爺目前並非公職人員，無法直接對他究責；而監察院另一個調查案，則是針對管任公職時的違法兼職行徑，據坊間報導，一旦結案，應有彈劾的可能。

陳師孟表示，在台大時期和管中閔有同事之誼，不過並沒有私交；對年輕一輩經濟學者長於學術、卻昧於是非，工於名利、卻拙於自省，只能說「後生可畏」。

陳師孟提到，「卡管案」的另一看點在「抬轎者」的陣容，黨國栽培的陳維昭擔任遴委會召集人主導大局、親國民黨的富邦集團及聯電代表收編遴選委員、台大國民黨籍教職員把持校務會議、國民黨豢養的師生社團曲解「大學自治」為管解套、海外黨國把持的台大校友會隔空送暖、藍媒大打文宣戰挺管、藍委濫用國會質詢反拔管等等。

陳師孟認為，在這樣龐大的動員支撐下，形同一個螺旋上升的氣流，想要下台也由不得你，「這就是管爺終於坐上校長寶座的背景，不論你有什麽『瑕疵』、也不論外界對你有多少質疑，只要你挺得住，『老大哥』都可以幫你擺平，讓你如願以償。」

陳師孟也提到，據說二十多年前許水德擔任中國國民黨秘書長時，某次參加黨代表座談會，在場的民意代表對法務部大張旗鼓查賄行動群情激憤，為了安撫這些人，許秘書長脫口而出：「法院是國民黨開的」，意思似乎是「不會有事，免驚啦」。由於這個說法太「寫實」了，完全符合人民的「法律感情」，所以儘管後來當事人否認，仍然傳頌至今。他說由許水德的「真知灼見」，突然獲得啟發：莫非台大也是國民黨開的？

陳詩孟說，在監察院將屆一年，為了避免讓提名我的蔡總統為我受責難，你若問我：「法院是誰開的？」我不方便回答；另一方面，從台大退休雖已經六年了，你若問我：「台大是誰開的？」我會毫不客氣地回答：「台大『也』是國民黨開的。」

▲▼ 監察委員陳師孟 。（圖／記者湯興漢攝）馬英九特別費案記者會

▲監察委員陳師孟。（資料照／記者湯興漢攝）

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關鍵字：管中閔,陳師孟,國民黨,台大

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