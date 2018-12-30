獨／另結新歡勒死大16歲女師　威總兒辯「被強迫」判賠905萬

▲知名棒球教練陳威成之子陳明峰殺害鄭姓女友，一審判賠905萬餘元。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲／台中報導

知名棒球教練陳威成之子陳明峰殺害鄭姓女友棄屍一審判無期，上訴台中高分院後目前審理中，鄭母向台中地院提起民事損害賠償之訴，向陳明峰求償包括喪葬費、扶養費及精神慰撫金等共905萬餘元。由於陳男對鄭母所言不爭執，並當庭認諾，台中地院審結，判陳男須賠905萬餘元，全案可上訴。

現年28歲的男子陳明峰，2013年10月就讀台灣體育運動大學研究所時，因有自我認同情緒困擾，接受該校42歲鄭姓女諮商心理師輔導。鄭女得知陳明峰就讀研究所沒得到家人支持，也沒有經濟來源，2014年9月開始陸續借錢，供陳男繳學費、房租及其他生活開銷，並約定他畢業後返還。

▲鄭姓諮商心理師不願跟陳明峰分手，引來殺身之禍。（圖／翻攝臉書）

鄭女在2016年1月底向陳明峰告白後，雙方成為男女朋友，並有親密關係。同年5月，陳男想跟鄭女分手，多次暗示不成，10月時就另結新歡。被蒙在鼓裡的鄭女12月底還催促陳2017年2月畢業後要趕快去當兵找工作，才能撐起2人的未來。她更在同年1 月25日用LINE傳訊給陳說，「我給你的扣扣帳面有算的已經超過120 萬，你能相信，現在的我存款只剩這120 萬的3 分之1 」等語。

陳明峰因感情跟財務雙重壓力，跟鄭女約好2月6日前往花東旅遊，他當天跟新女友分開後就赴約去找鄭女，並在鄭女住處坦白已有新女友，希望能分手。但鄭女不同意，加上陳長期欠下的債務無力償還，雙方因此引發爭執。

陳明峰因為沒跟家人及新女友提過跟鄭女的這一段情，擔心曝光後會破壞他的生活，中午時手拿木球棒，趁鄭女走出洗手間是朝她頭部重揮多下，趁她倒地後再勒頸數分鐘，在她還有微弱呼吸心跳時，用2個大垃圾袋套住她全身，導致她中樞神經性休克及呼吸衰竭死亡。

陳男偷鄭女皮夾7千4百元後，先去修理自己機車，隔日凌晨開租來的車將屍體放到後車廂，再開車走國道三號高速公路到南投縣仁愛鄉台14甲線16公路處旁棄屍。台中地方法院2018年1月依殺人罪判陳無期徒刑，褫奪公權終身，全案由台中高分院審理中。

鄭女母親向台中地院提起民事損害賠償之訴，並向法官表示，她是鄭女唯一繼承人，女兒被殺害，要向陳男求償財物損失7400元、喪葬費用79萬6千多元、扶養費125萬多元、精神撫慰金700萬元，共905萬餘元，卻未對鄭女借貸給陳男的債務，要求陳男返還。

▲殺死鄭姓女友的陳明峰，對於鄭母請求全部認諾。（圖／翻攝臉書）

台中地院審結，法官認為，陳明峰就他與鄭女間確有鄭母主張的事實存在並不爭執，審理中也當庭對鄭母的請求認諾，判陳男敗訴，應賠償鄭母905萬餘元，並按法定年息5 ％計算。