裝大尾！自稱「四海幫」恐嚇　前科男被女經理錄音判拘役

▲鄭男因自稱「四海幫」恐嚇餐廳女經理，反被錄音提告，今依恐嚇罪判拘役。（圖／記者李忠憲攝）

記者陳玉／台中報導

曾因媒介菲籍女子賣淫而入獄的鄭姓男子，今年受託到北屯某餐廳「喬事情」，想逼迫負責人出面竟說「我四海幫、台北台中分公司」，被餐廳女經理錄音提告；鄭男辯稱，女經理並無心生畏懼，台中地院不採信其辯詞，26日依恐嚇罪判處拘役55日、可易科罰金5萬5千元，可上訴。

鄭姓男子曾於2014年間，透過菲律賓籍女子Lerma Bautista，在臉書招募菲律賓女子來台當看護工，一名20多歲女子來台後，被以積欠手機費、代辦費為由，強押賣淫，一天最多從事性交易5次，甚至連生理期來也被迫坐檯陪客，同年三月間趁隙逃離，全案才曝光，鄭男依人口販運防治法判刑1年10個月，2017年10月出獄。

判決書指出，鄭男出獄不久，今年6月8日到北屯區某餐廳處理預售餐卷糾紛，為想逼迫餐廳負責人出面，竟脫口對葉姓女經理恐嚇稱「坦白講，我四海幫的啦台北台中分公司，我現在就是想請你們吼，大家要來看怎麼樣理智來處理帳款，你們董事長不是在樓上？我們都探聽過了，哪有可能不在樓上？」等語。

葉姓女經理將鄭男對話錄音，並提供現場監視器等畫面報警處理，並說自己因鄭男自稱黑道而心生恐懼；但鄭男辯稱，女經理並未心生畏懼，台中地院認為鄭男辯詞不能採信，依恐嚇罪判處拘役55日，可易科罰金5萬5千元，可上訴。