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性侵判多久可以查了！「量刑趨勢建議系統」上線　法官考量點曝光

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▲▼量刑趨勢建議系統。（圖／翻攝自司法院）

▲司法院啟用了「量刑趨勢建議系統」供民眾查詢，法官對於犯罪的刑期裁量區間。（圖／翻攝自司法院）

記者趙蔡州／綜合報導

許多人覺得法官判刑總不符合心中期待，司法院為增加人民對於司法信任，21日正式啟用了「量刑趨勢建議系統」，除供法官審理案件參考之外，諸如檢察官、律師、學者及所有民眾都能查詢利用，內容包含妨害性自主、殺人、強盜、詐欺等8條罪名，只要輸入條件參數，系統就會顯示「建議刑度」及「量刑區間」。

針對性侵、酒駕撞死人、殺人等罪，網路上經常能發現，「判決太誇張了！」、「恐龍法官」、「判這麼輕」等留言，質疑法院判決無一定標準，導致民眾難以信任司法。對此，司法院為增加人民對於司法信任，決定建立一套「量刑趨勢建議系統」供民眾使用。

司法院自2015年起試著結合統計科學和量刑資訊，透過統計迴歸方法，分析各種犯罪的刑度，以及各種量刑因子對刑度的影響力大小，邀請審、檢、辯、學等相關機關及民間組織組成團體，最後作成「量刑趨勢建議系統」，只是因死刑和無期徒刑無法數值化，目前只能查詢罪刑的有期徒刑量刑區間。

▲▼量刑趨勢建議系統。（圖／翻攝自司法院）

▲民眾點選罪刑後就能輸入條件參數，就會顯示「建議刑度」及「量刑區間」給予參考。（圖／翻攝自司法院）

目前已經上線的查詢內容，包含妨害性自主、不能安全駕駛、詐欺罪、竊盜罪、搶奪罪、強盜罪、殺人與傷害致死罪及槍砲案件等，未來會視實務再增加罪名項目。民眾點選罪刑後就能輸入條件參數，像是「是否蓄意或過失」、「是否致人於死」、「是否合夥同謀」等，就會顯示「建議刑度」及「量刑區間」給予參考。

此外，司法院也表示，啟用量刑趨勢建議系統，除了力求建構公平、透明與信實的司法外，亦希望促使檢、辯雙方在調查及表示意見時，能提出相關科刑資料供法院審酌。只是這項系統對審案法官沒有約束力，但如果法官量刑有顯著偏離時，司法院認為宜交代說明比較妥當。

►►►►【量刑趨勢建議系統】

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關鍵字：量刑趨勢建議系統,犯罪,殺人,法官,考量

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