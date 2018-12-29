高國華酒駕5萬交保「有股力量讓我不順」　籲小心進補

▲高國華強調日前被毆打，醫生有交代不能喝酒，但是他太有自信，以為吃薑母鴨沒事。（圖／記者楊佩琪攝）

記者楊佩琪／台北報導

補教名師高國華28日晚間因酒駕被逮，檢方依公共危險罪諭令5萬元交保。離開時，高國華強調真的沒喝酒，因為之前被徒弟毆打，身體狀況不佳，醫生有交代不能喝酒，因此只吃了薑母鴨，但不知道會有酒精反應，呼籲大家小心，只是被問到為何要聲請提審，是否對逮捕過程有質疑，高國華避重就輕表示「警察都很辛苦。」

高國華向媒體表示，最近似乎有一股力量，讓他的人生過得非常不順，並且秀出手上的傷痕，強調醫生有交代不能喝酒，因此28日晚間，僅喝了3罐無糖綠茶，朋友找他吃薑母鴨，他不愛吃鴨只有喝湯，但卻得到非常慘痛的教訓，太有自信以為沒有事，如果真有喝酒，潛意識下一定不會開車。

高國華強調，要給社會大眾誠摯的關心和提醒，不要以為只有喝酒才有酒測，薑母鴨、燒酒雞這些，酒精成分都很大。也給社會大眾誠摯關心和提醒，不要以為喝酒才有酒測，但是薑母鴨和羊肉爐和燒酒雞，其實裡面的酒精含量都很大，「請一定要記取高國華的教訓。」

高國華也希望檢察官給他一個機會，他可以到司馬庫斯偏鄉教弱勢的小朋友英文。至於為何聲請提審，是否對警方的逮捕過程有質疑，高國華不願正面回應，僅強調警察都很努力、都很辛苦。

高國華經整日的製作筆錄、移送台北地檢署、提審台北地方法院、送回北檢等過程，從上午10點30分進入北檢至下午4點50分離開，一共6個多小時，被諭令5萬元交保後，事由2個兒子現身替他辦保，不見老婆陳子璇的身影，對此高國華表示「因為子璇有工作，一直深圳。」