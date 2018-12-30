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低調娶媳婦難掩開心　 賴清德：沒請大家不好意思！

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▲行政院長賴清德在住家門前接受訪間時，開心地表示感謝大家的祝福，並特別說沒有請大家，不好意思。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲賴清德的長子賴廷與到晶英酒店店迎娶新娘子陳筱依，迎娶儀式依台灣傳統婚禮習俗進行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院長賴清德的長子賴廷與，12月30日上午前往台南晶英酒店迎取新娘子陳筱依，回台南市永華路一段住家祭拜賴家祖先，中午則在晶英酒店宴客，迎娶儀式依台灣傳統婚禮習俗進行，賴清德十分開心地說小倆口是做研究時認識，2人感情很好，婚後小夫妻一同回美國。

▲行政院長賴清德在住家門前接受訪間時，開心地表示感謝大家的祝福，並特別說沒有請大家，不好意思。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲行政院長賴清德在住家門前接受訪間時，開心地表示感謝大家的祝福，並特別說沒有請大家，不好意思。

賴清德一早就十分開心的忙裡忙外，對於兒子和媳婦怎麼認識及婦媳的背景，賴清德30日在住家門前接受訪間時，十分低調地表示2人是在學校做研究時認識的，他們學習領域很相近，感情也很好，夫妻2人婚後就會回美國，他給予祝福。
由於賴揆娶媳婦婚宴是與親家合辦，席開約20餘桌，其中賴揆僅6桌，主要是宴請親朋好友。賴清德也特別說很感謝大家的祝福，孩子的婚禮以孩子的意見為主，「沒有請大家，不好意思！」。

▲行政院長賴清德在住家門前接受訪間時，開心地表示感謝大家的祝福，並特別說沒有請大家，不好意思。（圖／記者林悅翻攝，下同）

賴清德的長子賴廷與和伴郎，30日上午一起到晶英酒店店迎娶新娘子陳筱依，迎娶過程賴廷與也十分低調，不願多說。賴清德妻子吳玫如，一向低調，30日在迎娶過程結束後，等媒體都離開後，她才從住家前往晶英酒店婚禮會場。

據了解，賴清德長子賴廷與，目前仍在美國攻讀電機博士。他於2011年自成大電機系畢業，當時畢業典禮，剛當選台南市長的賴清德、吳玫如夫婦2人也特別出席參加兒子的畢業典禮。賴清德夫婦很是以他的兒子為榮，如今兒子成家，賴揆夫婦甚感欣慰。

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關鍵字：賴揆,媳婦,賴清德,賴廷與

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