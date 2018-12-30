兒低調娶美嬌娘！　賴清德頻強調「早生貴子」再誇兒：亞洲Kobe

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地方中心／台南報導

行政院長賴清德的大兒子賴廷與30日在台南市晶英酒店低調迎娶新娘。對此，賴清德表示，「孩子有自己想法，我們也祝福」同時也不斷強調早生貴子，希望明年抱孫子。另外，賴清德也頻頻力讚兒子聰明、有堅強的毅力，他甚至還幽默的表示，廷與喜歡打籃球，他去國外念碩士時，美國人都當他是亞洲的Kobe Bryant。

▲賴清德大力誇讚兒子聰明、堅強有毅力。（圖／地方中心翻攝，下同）

賴清德因為兒子娶媳婦一事，開心的合不攏嘴，他感性表示，「時間在過很快，廷與出生就像昨天，現在轉眼間就要娶老婆了」，而他還說：「廷與他很聰明，比我還聰明。我印象很深刻的是，以前有次坐計程車，廷與看到司機的名字就唸出來，我跟老婆都嚇到了，問他說你沒唸書怎麼唸得出來...結果是因為看卡通影片看到識字，啊我講笑話給他聽的時候，還沒講完他就笑出來，因為他知道後面的結果是什麼。」

賴清德說更讓他佩服的是，兒子有很堅強的毅力。他說：「廷與國中時的同學是羽毛球校隊，廷與一開始不會打羽毛球，只有撿球的份，後來畢業時已經有辦法打敗同學；他說他想打籃球，喜歡打籃球，希望可以去成大電機系的系隊，他也是從無到有訓練，後來去國外念碩士，美國人都當他是亞洲的Kobe Bryant；他說他要在成大創網球社，他也成功創立了！」

賴清德頻頻大讚兒子賴廷與，臉上布滿了喜悅和對兒子的驕傲。另外，對於婚宴低調一事，賴清德也表示，尊重支持他們年輕人的想法。