賴清德娶媳新娘「米篩」遮頂　內行人一看秒懂「黃花大閨女」

記者林悅／台南報導

行政院長賴清德的長子賴廷與12月30日上午前往台南晶英酒店迎娶新娘子陳筱依，迎娶儀式依台灣傳統婚禮習俗進行，新娘陳筱依身穿白紗禮服，並以「米篩」遮頂，讓內行人一看就秒懂，新娘是黃花大閨女。

▲賴清德長子賴廷與到晶英酒店店迎娶新娘子陳筱依，新郎春風得意笑臉迎人和新娘子身穿白紗禮服一同步出室外，馬上有人以「米篩」為新娘遮頂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

賴清德的長子賴廷與和伴郎，30日上午一起到晶英酒店店迎娶新娘子陳筱依，迎娶過程賴廷與也十分低調，不願多說，只是春風得意的笑臉迎人，而新娘子身穿白紗禮服，步出室外，馬上有人以「米篩」遮頂，讓內行人一看就秒懂，新娘是不折不扣的黃花大閨女。

據了解，賴清德長子賴廷與，目前仍在美國攻讀電機博士，賴清德說兒子與新娘子是在學校做研究時認識的，他們學習領域很相近，感情也很好，雙方在上月底訂婚，而今結婚宴客僅邀請親朋好友，並未張揚，相當低調。賴清德表示孩子的婚禮以孩子意見為主，所以沒有邀請大家，不好意思，請大家見諒。

據了解，台灣傳統迎娶儀式中，拿米篩遮新娘禮俗的由來，相傳是從《桃花女鬥周公》的故事而來，相傳周公故意在天狗日迎娶桃花女，並設五煞、放白虎，身為新娘的桃花女岀門後離開屋簷，見天會有五煞，桃花女則以印有八卦的米篩綁在轎頂檔天避掉五煞，並腳踩紅毯擋土地之氣，以遮蔽行蹤來防止周公放出的白虎傷身。所以懷孕時用雨傘遮新娘，是因為米篩上的八卦很利，就像刀劍般，會傷到胎神，故而改用雨傘。

婚禮中新娘應由福高德劭女性長輩持八掛竹篩或黑傘護其走至禮車，因新娘結婚當天新娘神地位比誰都要大，但不得與天爭大，所以要遮一下，舊習以未懷孕者用「竹篩」，有懷孕者用黑傘。就目前台灣嫁娶習俗而言，新娘出嫁時未孕，則上下車時須以「米篩」遮頂，若新娘出嫁時懷孕，則是遮全新黑色帶把雨傘遮頂：意思是雖然懷孕，但出嫁仍算是新人，所以用全新雨傘。至於為什麼用黑色：因為在傳統中，老一輩的總認為女孩出嫁就必須是處女，懷孕而嫁是有辱家門的事，所以用黑色。為什麼要帶把呢？當然希望這胎是個男孩，可以傳宗接代，每個男孩當然都是帶把的囉！

但是也有另一種說法，雖是閨女出嫁，但如果已懷有身孕者，便不能用米篩，因為用米篩會煞到胎兒甚至導致流產，因此才用雨傘。總而言之，用米篩只用在黃花大閨女身上，趨吉避凶討一份吉祥。