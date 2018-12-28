韓國瑜要高屏國際機場　蔣月惠罵：「中國人思維，自私！」

▲蔣月惠臉書批評韓國瑜高屏國際機場中國人思維，「自私」。

記者陳崑福／屏東報導

計畫參選下屆屏東縣立委的縣議員蔣月惠28日下午在臉書痛罵「高雄市長韓國瑜阻上高捷來屏東，現在卻腦筋動到屏東機場，有中國人的思維，就是這麼自私」，引來網友兩極化反應。

日前韓國瑜接媒體採訪時拋出「小港機場不敷使用，高雄需要一個大型的國際機場，希望可以和屏東合作，建立高屏國際機場。

▲蔣月惠在臉書上發言▼

其實屏東原本有民航機場，因航班太少，在7年前就已停用民用部分，目前僅供國軍四種軍機使用。

蔣月惠日前宣布參選下屆屏東縣下屆立委消息後，有網友要她辭職參選，她今天先在臉書表示「我不是民進黨，也不是國民黨，我是無黨籍的，我會去選立委，我會帶職參選，對我觀感不佳的，不要投我。公勇路事件需要立委層級來解決，支持台灣獨立。婚姻平權」。隨後對韓國瑜合建一個高屏機國際機場開炮。在臉書改變以往發言格調。

蔣月惠說，韓國瑜支持九二識，政治態度傾中，「中國人在國際打壓台灣，搞小動作，我很討厭中國『太自私』」，韓國瑜不讓高捷延長到屏東，卻想要蓋高屏國際機場，就是「太自私」。

她說，她當選議員，有韓粉支持，這次罵韓國瑜，不知道韓粉反應會如何，她也很想知道。